سارا حکمی در گفت‌و‌گو با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، افزود: بر اساس تحلیل آخرین اطلاعات هواشناسی، طی امروز و فردا ضمن افزایش تدریجی دما و ماندگاری هوای گرم، کماکان پدیده غالب افزایش شدت وزش باد به ویژه در نواحی بادخیز شرق و نیمه جنوبی استان است که گاهی با خیزش و انتقال گردوغبار و کاهش کیفیت هوا (به خصوص طی فردا در اغلب نقاط استان از جمله نواحی مرکزی) همراه خواهد بود.

وی افزود: با ورود سامانه ناپایدار، از ساعات بعدازظهر فردا تا اواخر وقت شنبه علاوه بر افزایش شدت وزش باد، افزایش ابر و به ویژه برای بعدازظهر روز جمعه بارندگی در غالب نقاط استان (به خصوص در نیمه شمالی) به صورت رگبار و رعدوبرق، در نواحی مستعد بارش تگرگ همراه با آبگرفتگی، روانآب و احتمال سیلابی شدن مسیل‌ها پیش‌بینی می‌شود.

کارشناس هواشناسی استان خراسان‌رضوی ادامه داد: همچنین از روز جمعه روند کاهش دما آغاز و از گرمای هوا کاسته خواهد شد.

وی گفت: دمای مشهد مقدس امروز در گرم‌ترین زمان به ۴۱ درجه می‌رسد. امشب نیز دمای مشهد به ۲۴ درجه سانتیگراد می‌رسد.

حکمی افزود: نوسانات دمایی مشهد برای فردا بین ۲۵ تا ۴۰ درجه سانتیگراد پیش بینی شده است.