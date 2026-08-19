با توجه به اجرای عملیات تعمیر، نگهداری و سنجش دقیق تجهیزات تونل توحید و تونل نیایش، هر دو باند این تونل‌ها امشب از ساعت ۲۴ الی ۵ صبح روز بعد مسدود است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، شرکت کنترل ترافیک تهران اعلام کرد: با توجه به اجرای عملیات تعمیر، نگهداری و کالیبراسیون تجهیزات تونل توحید و تونل نیایش، هر دو باند این تونل امشب از ساعت ۲۴ الی ۵ صبح روز بعد، مسدود است.

مسیر‌های جایگزین تونل توحید، مسیر جایگزین برای باند شمالی (به سمت شمال): بزرگراه شیخ فضل‌الله نوری به سمت شمال بزرگراه چمران به سمت شمال و مسیر جایگزین برای باند جنوبی (به سمت جنوب): بزرگراه نواب صفوی به سمت جنوب بزرگراه یادگار امام به سمت جنوب تعیین شده است.

همچنین مسیر جایگزین تونل نیایش برای باند شرقی (به سمت شرق): بزرگراه حکیم به سمت شرق و بزرگراه همت به سمت شرق و مسیر جایگزین برای باند غربی (به سمت غرب):بزرگراه حکیم به سمت غرب بزرگراه همت به سمت غرب تعیین شده است.