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استاندار همدان گفت: این استان بهدلیل قرار گرفتن در مسیر تردد استانهای غربی کشور و برخورداری از موقعیت کوهستانی، در حوزههای امدادی، درمانی، خدماتی و مدیریت شهری نیازمند توسعه خدمات بالگردی است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، استاندار همدان در جلسه بررسی نیازمندیهای بالگردی این استان گفت: با توجه به حجم بالای تردد در استان، بهویژه در ایام اربعین و محدودیتهای تردد زمینی، استقرار بالگرد میتواند سرعت ارائه خدمات امدادی و اجرایی را افزایش دهد.
او با اشاره به ظرفیت شرکت هلیکوپتری ایران، خواستار بررسی امکان استقرار دستکم چهار تا پنج فروند بالگرد در استان همدان شد و گفت: این ظرفیت میتواند در اختیار دستگاههای مختلف از جمله اورژانس، دانشگاه علوم پزشکی، راه و شهرسازی، منابع طبیعی، محیط زیست و مدیریت شهری قرار گیرد.
مدیرعامل شرکت هلیکوپتری ایران هم از آمادگی این شرکت برای همکاری با استان همدان خبر داد و گفت: این شرکت با در اختیار داشتن انواع بالگرد، توان ارائه خدمات در حوزههای امدادی، اورژانس، آموزش خلبانی، آتشنشانی، جنگلبانی و زمینشناسی را دارد.
مصطفی کریمی با اشاره به فعالیت این شرکت در نقاط مختلف کشور افزود: شرکت هلیکوپتری ایران در مناطق صعبالعبور نیز خدمات اورژانسی ارائه میدهد و آمادگی دارد ظرفیتهای خود را در حوزههای مورد نیاز استان همدان به کار گیرد.
او همچنین از آمادگی برای راهاندازی ظرفیت آموزش خلبانی در استان همدان خبر داد و گفت: میتوان با استفاده از بالگردهای آموزشی، زمینه آموزش جوانان و ایجاد فرصتهای شغلی جدید را فراهم کرد.