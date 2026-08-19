سخنگوی سازمان آتش نشانی گفت: یک دستگاه نیسان در بزرگراه آوینی شهرری آتش گرفت و دو سرنشین آن فوت شدند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما جلال ملکی سخنگوی سازمان آتش‌نشانی تهران استان تهران گفت: ظهر امروز حادثه واژگونی یک دستگاه خودرو در بزرگراه آوینی شهرری به سامانه آتش‌نشانی اعلام شد و نیرو‌های آتش‌نشانی به محل حادثه اعزام شدند.

وی افزود: آتش‌نشانان پس از حضور در محل مشاهده کردند یک دستگاه خودروی نیسان که دو نفر سرنشین داشت، به دلیل نامشخصی در این محدوده واژگون شده و دچار آتش‌سوزی شده است.

ملکی ادامه داد: زمانی که آتش‌نشانان به محل رسیدند، خودرو به‌طور کامل در آتش می‌سوخت و هر دو سرنشین داخل خودرو گرفتار بودند. آتش‌نشانان بلافاصله عملیات اطفای حریق را آغاز کردند و پس از خاموش کردن آتش، هر دو سرنشین را از داخل خودرو خارج کردند.

سخنگوی سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران با اشاره به اینکه پس از خارج کردن سرنشینان مشخص شد هر دو نفر جان خود را از دست داده‌اند.تصریح کرد: در زمان عملیات، امکان تشخیص دقیق سن افراد وجود نداشت، اما به نظر می‌رسید یکی از جان‌باختگان جوان‌تر باشد.

وی ادامه داد: پس از اتمام عملیات محل آتش‌سوزی برای بررسی بیشتر به نیرو‌های انتظامی تحویل داده می‌شود.