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سخنگوی سازمان آتش نشانی گفت: یک دستگاه نیسان در بزرگراه آوینی شهرری آتش گرفت و دو سرنشین آن فوت شدند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما جلال ملکی سخنگوی سازمان آتشنشانی تهران استان تهران گفت: ظهر امروز حادثه واژگونی یک دستگاه خودرو در بزرگراه آوینی شهرری به سامانه آتشنشانی اعلام شد و نیروهای آتشنشانی به محل حادثه اعزام شدند.
وی افزود: آتشنشانان پس از حضور در محل مشاهده کردند یک دستگاه خودروی نیسان که دو نفر سرنشین داشت، به دلیل نامشخصی در این محدوده واژگون شده و دچار آتشسوزی شده است.
ملکی ادامه داد: زمانی که آتشنشانان به محل رسیدند، خودرو بهطور کامل در آتش میسوخت و هر دو سرنشین داخل خودرو گرفتار بودند. آتشنشانان بلافاصله عملیات اطفای حریق را آغاز کردند و پس از خاموش کردن آتش، هر دو سرنشین را از داخل خودرو خارج کردند.
سخنگوی سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران با اشاره به اینکه پس از خارج کردن سرنشینان مشخص شد هر دو نفر جان خود را از دست دادهاند.تصریح کرد: در زمان عملیات، امکان تشخیص دقیق سن افراد وجود نداشت، اما به نظر میرسید یکی از جانباختگان جوانتر باشد.
وی ادامه داد: پس از اتمام عملیات محل آتشسوزی برای بررسی بیشتر به نیروهای انتظامی تحویل داده میشود.