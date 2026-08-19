اجرای طرح بزرگراه یادگار امام در مهرشهر کرج
طرح بزرگراه یادگار امام در محدوده مهرشهر در حال اجراست؛ طرحی که با هدف بهبود دسترسیهای ارتباطی و کاهش بار ترافیکی منطقه دنبال میشود و شهروندان، آثار اجرای آن را در تسهیل رفتوآمد و صرفهجویی در زمان و هزینههای سفر مؤثر میدانند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای البرز
، ترافیک از مشکلات دیرینه مهرشهر است و اجرای طرح بزرگراه یادگار امام میتواند با ایجاد مسیر دسترسی مناسبتر، بخشی از بار ترافیکی این محدوده را کاهش داده و زمان رفتوآمد شهروندان را کوتاهتر کند.
تسهیل ارتباط شمال کرج با محدوده مهرشهر و فرودگاه پیام از دیگر اهداف این طرح است؛ موضوعی که به گفته شهروندان میتواند علاوه بر روانتر شدن تردد، موجب کاهش مصرف سوخت و هزینههای ناشی از توقف و معطلی در ترافیک شود.
شهروندان مهرشهر با ابراز رضایت از اجرای این طرح که تا کنون بخشی از آن اجرا شده و هم اکنون در محدوده گلستان یکم مهرشهر در دست انجام است و تأثیر آن بر وضعیت تردد، خواستار تداوم عملیات و تسریع در تکمیل بزرگراه یادگار امام هستند تا هرچه زودتر از مزایای کامل آن در کاهش ترافیک، صرفهجویی در وقت و هزینه و تسهیل رفتوآمد بهرهمند شوند.