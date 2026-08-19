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وزرای محیطزیست بریکس چهار محور همکاری مشترک را تصویب کردند.
به گزارش گروه کشاورزی و محیط زییت خبرگزاری صداوسیما نشست وزرای محیطزیست کشورهای عضو بریکس با تأکید بر تقویت همکاریهای زیستمحیطی، تبادل تجربه و یادگیری مشترک برگزار شد و چهار محور اصلی همکاری نیز به تصویب اعضا رسید.
این نشست با حضور شینا انصاری، معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست جمهوری اسلامی ایران، و جمعی از وزرا و رؤسای هیأتهای کشورهای عضو برگزار شد.
در این نشست، کشورهای عضو بر ضرورت بهرهگیری از ظرفیتهای مشترک برای مقابله با چالشهای فزاینده محیطزیستی و گسترش همکاریهای عملی در این حوزه تأکید کردند.
بر اساس توافق صورتگرفته، چهار محور همکاری شامل سبکهای زندگی پایدار، سازگاری با طبیعت، مدیریت آتشسوزی جنگلها و افزایش تابآوری در برابر بلایا مورد تأیید کشورهای عضو قرار گرفت.
این محورها با توجه به تشدید آثار تغییرات اقلیمی، افزایش رخدادهای حدی و آتشسوزیهای جنگلی، از اهمیت ویژهای برخوردار است و میتواند زمینهساز تبادل دانش و راهکارهای عملی میان کشورهای عضو بریکس باشد.
در این نشست همچنین بر توسعه همکاری زیستمحیطی بر پایه روح همکاری، یادگیری مشترک و انتقال تجربیات موفق تأکید شد؛ موضوعی که به گفته اعضا، میتواند ظرفیت کشورها را برای مواجهه با چالشهای مشترک تقویت کند.
این نشست در چارچوب ریاست دورهای هند بر بریکس برگزار شد و اعضا ضمن پذیرش بیانیه مشترک وزارتی، بر همکاری در حوزه تابآوری اقلیمی، مدیریت آتشسوزی جنگلها، سبک زندگی پایدار و حفاظت و احیای زیستبوم ها تأکید کردند.