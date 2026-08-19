حنایی که دیگر رنگی ندارد

بعد از اینکه ترامپ، عمان را برای کنترل تنگه هرمز، تهدید به بمباران کرد، تحلیلگران و رسانه‌های آمریکایی گفتند، ترامپ آنقدر بلوف میزند که حتی عمانی‌ها هم چندان آنها را جدی نمی‌گیرند.