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حنایی که دیگر رنگی ندارد

بعد از اینکه ترامپ، عمان را برای کنترل تنگه هرمز، تهدید به بمباران کرد، تحلیلگران و رسانه‌های آمریکایی گفتند، ترامپ آنقدر بلوف میزند که حتی عمانی‌ها هم چندان آنها را جدی نمی‌گیرند.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۵/۲۸- ۱۵:۴۶
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برچسب ها: ترامپ ، دروغگویی ترامپ ، شکست آمریکا
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