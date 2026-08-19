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ثبت نام و پذیرش خواهران داوطلب تحصیل در مدارس علمیه استان اصفهان تا پایان مرداد امکان پذیر است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مدیر حوزه علمیه خواهران استان اصفهان گفت: تعداد واحدهای سطح ۲ کارشناسی، ۳۰ واحد کمتر شده است و در سطح ۳ کارشناسی ارشد، ۱۷ رشته تدریس میشود و تحصیل در همه سطوح رایگان است.
حجت الاسلام احمد عبداللهی نژاد تاکید کرد: خواهران علاقهمند به تحصیل حوزوی برای ثبت نام به نشانی https://register.whc.ir مراجعه کنند، آزمون ورودی حوزههای علمیه خواهران بهصورت هماهنگ در مراکز آزمون سراسر کشور، ۱۱ شهریور برگزار خواهد شد.
حوزه علمیه خواهران استان اصفهان با حدود پنج هزار طلبه و ۵۰ مدرسه علمیه از نظر تعداد طلبه و مدارس علمیه پس از تهران، در جایگاه دوم کشور قراردارد.
تاکنون بیش از ۱۵ هزار طلبه خواهر در مدارس علمیه استان اصفهان در سه دوره تحصیلی سطح ۲ (کارشناسی)، سطح ۳ (کارشناسی ارشد) و سطح ۴ (دکترا) دانش آموخته شدهاند.