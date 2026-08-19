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مدیرکل کمیته امداد استان یزد از اهدای ۳۸ هزار مترمربع زمین در روستاهای ابرکوه و مروست برای احداث و بهرهبرداری از نیروگاههای خورشیدی تجمیعی ویژه مددجویان تحت حمایت خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، مبشری گفت: خیران و مردم نیکوکار استان یزد همواره در عرصههای مختلف از جمله تامین نیازهای معیشتی، فرهنگی، درمانی و مسکن مددجویان و همچنین تامین زیرساختهای مورد نیاز برای توانمندسازی خانوادههای تحت حمایت، یاریرسان کمیته امداد بودهاند.وی ادامه داد: اهدای زمین برای اجرای طرحهای اشتغالزا و ایجاد درآمد پایدار نیز یکی از نمونههای ارزشمند این مشارکتهاست که در سالهای اخیر با همراهی مردم و دهیاریهای روستاها، زمینه اجرای طرحهای نیروگاه خورشیدی برای خانوادههای تحت حمایت را فراهم کرده است.
مبشری با قدردانی از مشارکت مردم و دهیاریهای روستاها اظهار کرد: در شهرستان ابرکوه، دهیاریهای روستاهای کلپه و احمدآباد به ترتیب ۲ هزار و ۳ هزار مترمربع زمین برای اجرای نیروگاههای خورشیدی تجمیعی اهدا کردهاند که در هر نیروگاه ۴۰ خانوار سهامدار هستند؛ این دو نیروگاه در مجموع ۸۰ خانوار سهامدار داشته و ظرفیت تولید برق آنها ۴۰۰ کیلووات است.وی افزود: در شهرستان مروست نیز در روستاهای مبارکه و قاسمآباد به ترتیب ۳ هزار و ۳۰ هزار مترمربع زمین برای اجرای نیروگاههای خورشیدی تجمیعی اختصاص یافته است که نیروگاه تجمیعی روستای مبارکه با ظرفیت ۲۰۰ کیلووات، دارای ۴۰ خانوار سهامدار است و نیروگاه روستای قاسمآباد نیز با ظرفیت تولید ۲ مگاوات و مشارکت ۲۴۰ خانوار سهامدار، با اهدای ۳ هکتار زمین به بهرهبرداری رسیده است.
مبشری تاکید کرد: توسعه نیروگاههای خورشیدی تجمیعی، علاوه بر تولید انرژی پاک، زمینهای برای ایجاد درآمد پایدار و توانمندسازی خانوادههای تحت حمایت فراهم میکند و این اقدامی ارزشمند و ماندگار از سوی مردم شریف برای حمایت از قشر کمتر برخوردار و توانمندسازی مددجویان است.