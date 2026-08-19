در آستانه برگزاری هشتمین همایش سراسری کانون‌های دانشجویی همیاران سلامت روان و جسم، طی مراسمی با حضور مدیرکل دفتر مشاوره و سلامت سازمان امور دانشجویان، از لباس فرم همیاران سلامت رونمایی شد.

به گزارش خبرگزاری صداو سیما ، در آستانه برگزاری «هشتمین همایش سراسری کانون‌های دانشجویی همیاران سلامت روان و جسم»، مراسم رونمایی از لباس فرم همیاران سلامت با حضور دکتر حسن‌آبادی مدیرکل دفتر مشاوره و سلامت سازمان امور دانشجویان و کارشناسان این دفتر برگزار شد.

این آیین رونمایی که به عنوان پیش‌درآمدی بر رویداد بزرگ ملی شهریورماه محسوب می‌شود، در راستای هویت‌بخشی بصری به فعالیت‌های کانون‌های همیاران سلامت و تقویت انسجام در مشارکت‌های دانشجویی برگزار شد.

لباس فرم رونمایی‌شده که با رویکردی حرفه‌ای طراحی شده است، نمادی از شعار سال دفتر مشاوره و سلامت یعنی «خودمراقبتی و دیگرمراقبتی: مسئولیتی آگاهانه و حرفه‌ای» است. این اقدام با هدف متمایز کردن نقش فعالان حوزه سلامت در فضای دانشگاهی و آمادگی هرچه بیشتر برای ایفای نقش در رویداد‌های ملی صورت گرفته است.

گفتنی است؛ هشتمین همایش سراسری کانون‌های دانشجویی همیاران سلامت روان و جسم، از سوم تا پنجم شهریورماه سال ۱۴۰۵ به میزبانی دانشگاه فردوسی مشهد برگزار می‌شود.