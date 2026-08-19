برخورداری ۳۲۰ هزار نفر از مزایای طرح ملی تصفیه خانه شماره ۳ کرج
طرح ملی تصفیه خانه شماره ۳ کرج بهعنوان یک راهکار استراتژیک برای تأمین پایدار آب شرب شهرهای کرج، گرمدره و فردیس در حال اجراست.
ظرفیت اولیه این تصفیه خانه ۵۷۰ لیتر بر ثانیه بوده است که با اجرای طرح تاب آوری تاسیسات آبرسانی و بازنگری آن به ۸۱۰ لیتر بر ثانیه افزایش یافته است.
این طرح ملی به دست متخصصان ایرانی و فقط در مدت سه سال اجرا شده است که با توجه به حجم عملیات و ظرفیت آن از نظر زمان اجرا یک رکورد محسوب میشود
با بهره برداری از این تصفیه خانه ۳۲۰ هزار نفر در کرج، فردیس و گرمدره از آب آشامیدنی سالم برخوردار میشوند و قطعی آب و افت فشار به حداقل می رسد.