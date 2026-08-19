طرح ملی تصفیه خانه شماره ۳ کرج به‌عنوان یک راهکار استراتژیک برای تأمین پایدار آب شرب شهر‌های کرج، گرمدره و فردیس در حال اجراست.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز البرز ، این طرح ملی با صرف دو همت اعتبار ملی قرار است تا سه ماه آینده به بهره برداری کامل برسد.

ظرفیت اولیه این تصفیه خانه ۵۷۰ لیتر بر ثانیه بوده است که با اجرای طرح تاب آوری تاسیسات آبرسانی و بازنگری آن به ۸۱۰ لیتر بر ثانیه افزایش یافته است.

این طرح ملی به دست متخصصان ایرانی و فقط در مدت سه سال اجرا شده است که با توجه به حجم عملیات و ظرفیت آن از نظر زمان اجرا یک رکورد محسوب می‌شود

با بهره برداری از این تصفیه خانه ۳۲۰ هزار نفر در کرج، فردیس و گرمدره از آب آشامیدنی سالم برخوردار می‌شوند و قطعی آب و افت فشار به حداقل می رسد.