به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، علی امیری راد در جلسه هماهنگی برای همکاری در اجرای این طرح افزود: مراغه از نظر تاریخی، فرهنگی، اجتماعی در جمع یکی از ۱۲ شهر کشور برای اجرای این طرح قرار گرفته است.

وی اضافه کرد: شبکه شهر‌های یادگیرنده یونسکو بستری بین‌المللی برای تبادل تجربه و توسعه برنامه‌های نوآورانه در حوزه یادگیری میان شهر‌ها است.

امیری راد افزود: این عضویت فرصت تازه‌ای برای ارتقای سواد فرهنگی، اجتماعی، رسانه‌ای، اقتصادی و مهارت‌های شغلی شهروندان ایجاد خواهد کرد.

فرماندار شهرستان ویژه مراغه خاطر نشان کرد: هدف اصلی طرح فراهم کردن شرایطی است که هر شهروند بتواند در مسیر پیشرفت فردی و اجتماعی خود، از فرصت‌های یادگیری مستمر بهره‌مند شود.