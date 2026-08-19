نشست کمیسیون اقتصادی ستاد آفریقا با تمرکز بر رفع موانع کلیدی تجاری، نقشه راه جدید ایران برای همکاری‌های اقتصادی با کشورهای این قاره را ترسیم کرد؛ برنامه‌ای که بر محورهای لجستیک مستقیم، تسهیلات ارزی و توسعه کشت فراسرزمینی استوار است.

به گزارش تحریریه بازاروتجارت خبرگزاری صداوسیما به نقل از روابط عمومی اتاق بازرگانی ایران، مدیرکل دفتر غرب آسیا و آفریقای سازمان توسعه تجارت ایران گفت: نشست کمیسیون اقتصادی ستاد آفریقا که به ریاست معاون اول رئیس‌جمهور و با حضور مدیران ارشد سازمان توسعه تجارت ایران و نمایندگان دستگاه‌های اجرایی برگزار می شود ، بر عملیاتی کردن راهکارهای نوین برای توسعه تعاملات اقتصادی با کشورهای آفریقایی متمرکز است .

تسهیلات مالی و ارزی؛ گام اول توسعه

ربیهاوی با اشاره به چالش‌های مالی فعالان اقتصادی در تعامل با قاره آفریقا، از بررسی ایجاد یک بسته جامع مالی و ارزی خبر داد و افزود: با همکاری بانک مرکزی، صندوق ضمانت صادرات، صندوق توسعه ملی و صندوق نوآوری و شکوفایی، به‌دنبال کاهش حداکثری موانع ارزی و ایجاد امنیت مالی برای تجار ایرانی هستیم.

لجستیک؛ نقطه عطف تجارت ایران و آفریقا

مدیرکل دفتر غرب آسیا و آفریقای سازمان توسعه تجارت، حوزه حمل‌ونقل را یکی از محورهای اصلی گفتگوها عنوان کرد و افزود: توسعه مسیرهای هوایی و راه‌اندازی خطوط مستقیم و غیرمستقیم کشتیرانی به مقصد کشورهای آفریقایی در اولویت دستور کار است تا هزینه‌های انتقال کالا برای صادرکنندگان ایرانی به حداقل برسد.

کشاورزی و معدن؛ ظرفیت‌های راهبردی

وی همچنین با اشاره به پتانسیل‌های قاره آفریقا در حوزه کشاورزی و معدن گفت: در این نشست، راهکارهای عملیاتی برای توسعه کشت فراسرزمینی، تهاتر محصولات کشاورزی و همچنین صدور ماشین‌آلات و تجهیزات کشاورزی بررسی شد. ربیهاوی در پایان خاطرنشان کرد: در حوزه معدن نیز اولویت ما حضور شرکت‌های خدمات فنی و مهندسی ایرانی در آفریقاست؛ چرا که این مدل همکاری، همزمان امکان ارائه خدمات تخصصی به کشورهای میزبان و بهره‌برداری از منابع معدنی مورد نیاز کشور را فراهم می‌آورد.