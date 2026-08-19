به گزارش خبرگزاری صداوسیما سردار سید ابوالفضل موسوی پور، رئیس پلیس راهور تهران بزرگ گفت: پلیس راهور تهران بزرگ از روز فردا تا روز جمعه و پایان آزمون در معابر پیرامونی منتهی به محل‌های برگزاری کنکور سراسری برای تسهیل در آمد و شد و ایجاد ایمنی در تردد برای داوطلبان کنکور تا پایان آزمون، حضوری فعال دارند.

وی افزود: داوطلبان در روز آزمون نیز بهتر است حداقل یک ساعت زودتر از منزل خارج شوند تا در صورت افزایش حجم ترافیک، کندی عبور و مرور یا بروز حوادث و اتفاقات پیش‌بینی‌ نشده در مسیر، فرصت کافی برای رسیدن به‌موقع به حوزه امتحانی را داشته باشند.

رئیس پلیس راهور تهران بزرگ از داوطلبان کنکور درخواست کرد: در صورت امکان از وسایل حمل‌ونقل عمومی اتوبوس، تاکسی و مترو» استفاده کنند و یا در صورت استفاده از خودرو شخصی از توقف‌های غیرمجاز به‌ویژه توقف در مقابل درب منازل، توقف دوبله و حریم تقاطع ها در اطراف حوزه‌های امتحانی اجتناب کنند.

سردار موسوی پور از خانواده داوطلبان درخواست کرد : پس از رساندن فرزندان خود به محل برگزاری آزمون از تجمع در مقابل درب حوزه‌های امتحانی خودداری کرده و بلافاصله محل مورد نظر را ترک نمایند تا مانع از ایجاد حجم ترافیک ساکن و سد معبر شوند.

وی افزود: از رانندگان ضمن همکاری و تعامل با عوامل پلیس راهور در محدوده حوزه‌های برگزاری آزمون با رعایت کامل قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی، سرعت مطمئنه را رعایت کرده و از هرگونه ایجاد آلودگی صوتی و رفتارهای ترافیکی پرخطر پرهیز کنند تا با حفظ نظم و آرامش، شرایط مناسب برای داوطلبان گرامی فراهم شود.

رئیس پلیس راهور تهران بزرگ به موتورسیکلت سواران نیز توصیه کرد با استفاده از کلاه ایمنی «کلاه زندگی» و رعایت کلیه قوانین ‌و مقررات راهنمایی و رانندگی همچنین سرعت مجاز در معابر پیرامونی و منتهی به برگزاری آزمون سراسری تردد کنند.