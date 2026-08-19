شهروندخبرنگار ما در پیامی از صادر نشدن کارت پایان خدمت بعد از اتمام تعهد به آموزش و پرورش و اجرا نشدن رزم مقدماتی شکایت داشته اند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، کارت پایان خدمت برای معلمان متعهد خدمت یکی از مدارک مهم و رسمی در فرآیند استخدام و اشتغال در آموزش وپرورش است. معلمان متعهد خدمت براساس تعهدات قانونی و رسمی مسیر‌های جذب را طی و وارد بدنه آموزش وپرورش می‌شوند، موظفند دوره خدمت مشخصی را در مناطق تعیین شده توسط وزارت آموزش وپرورش بگذرانند. اما پس از گذشت ۲ سال برای حل مشکل سربازی معلمان متعهد خدمت و همچنین پیگیری‌های مکرر این افراد کماکان مشکل کارت پایان خدمت متعهدین خدمت حل نشده و آنها همچنان بلاتکلیف هستند. این تاخیر در صدور کارت مشکلاتی را برای آنها به وجود آورده است.

شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی خواستار رسیدگی به این مشکل شد.

با عرض سلام و خداقوت

ما معلمانی که تعهدمان به آموزش و پرورش تمام شده ولی هنوز بعد از دو سال کارت پایان خدمت ما را نمیدن و برای هر کاری ما با مشکل و مانع مواجه هستیم از جمله انتقالی. و قرار بود تابستان ۱۴۰۵ رزم مقدماتی برای ما برگزار بشه که متاسفانه با بی تدبیری تمام عیار هنوز اجرا نشده ما چه گناهی کردیم؟