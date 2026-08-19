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مستندهای «سرزمین وحشی» با سفری به شگفتیهای طبیعت، «سلاح نفت» با روایتی از تحریم نفتی سال ۱۹۷۳و «گم شاد» با روایت کارآفرینی یک جوان در روستایی کم برخوردار، امروز از شبکه مستند پخش میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مستند «سرزمین وحشی» با روایت تام هنکس، سفری تماشایی به گوشهوکنار طبیعت است که شگفتیها، رازها، حیاتوحش و مناظر بکر این سرزمین را به تصویر میکشد.
این مستند با سفر به مناطق مختلف، مخاطبان را به تماشای مناظر بکر، حیاتوحش شگفتانگیز و داستانهای کمتر دیدهشده میبرد و در کنار نمایش زیباییهای طبیعی، به شکنندگی و اهمیت حفاظت از این زیستبومها توجه دارد.
«سرزمین وحشی» ساعت ۲۳ پخش و روز بعد ساعت ۱۴ بازپخش می شود.
مستند «سلاح نفت» با بررسی تحریم نفتی سال ۱۹۷۳، به روایت یکی از مهمترین رویدادهای تاریخ معاصر صنعت نفت و تأثیر آن بر معادلات سیاسی و اقتصادی جهان میپردازد.
این مستند ساعت ۲۱:۰۰ پخش بازپخش و روز بعد ساعت ۹ بازپخش می شود.
مستند «سلاح نفت» به بررسی اقدام مشترک کشورهای عربی در تحریم نفتی علیه رژیم صهیونیستی و حامیان آن میپردازد، رویدادی که تأثیر قابلتوجهی بر مناسبات سیاسی و اقتصادی جهان گذاشت و معادلات عرصه انرژی را دستخوش تغییر کرد.
مستند «گم شاد» روایتی از تلاش و کارآفرینی یک جوان در روستای چاه گمشاد از توابع جازموریان است، روایت از فردی که با وجود محدودیتها و شرایط دشوار منطقه، مسیر فعالیت و کارآفرینی را در پیش گرفته است.
این مستند با تمرکز بر ظرفیتهای مناطق کمتر برخوردار و تلاش جوانان برای ایجاد فرصتهای شغلی و رونق اقتصادی، بخشی از تجربههای کارآفرینی در مناطق روستایی را به تصویر میکشد.
«گم شاد» ساعت ۱۸ پخش و روز بعد ساعت ۱۵ تکرار می شود.