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شهرستان ورامین با پیشینهای به قدمت هفت هزار سال، در کنار ۵ روستای ثبت شده هدف گردشگری، ۱۲ روستای مستعد دیگر از جمله «ایجدانک» را با تکیه بر احیای بناهای تاریخی و توسعه بومگردی، برای میزبانی از گردشگران آماده میکند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، گرچه این شهرستان پنج روستای ثبت شده هدف گردشگری دارد، اما ۱۲ روستای ورامین از جمله ایجدانک با داشتن ظرفیتهای گردشگری میتوانند به این فهرست اضافه شوند.
اهالی و مسئولان این روستا تلاش میکنند با ترمیم بناهای تاریخی و ایجاد امکانات رفاهی مانند بومگردی گردشگران را به این روستا جذب کنند.