بدعهدی، خیانت، توطئه و دشمنی آمریکا با ملت بزرگ ایران در کودتای ۲۸ مرداد خلاصه می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ ۲۸ مرداد یادآور بدعهدی، خیانت، توطئه و دشمنی آمریکا با ملت بزرگ ایران است.

در سال ۱۳۳۲ در حالی که مصدق بعد از ملی شدن صنعت نفت برای عبور از فشار‌ها و تحریم‌های انگلیس به سمت آمریکا رفت و قول حمایت و همکاری از شیطان بزرگ گرفت با طراحی و اجرای کودتایی آمریکایی دولت ملی مصدق سقوط کرد و با روی کار آمدن دولت دست نشانده دوباره منابع ارزشمند کشور تا پیروزی انقلاب اسلامی توسط استکبار چپاول شد.

بعد از پیروزی انقلاب اسلامی دست آمریکا از چپاول منابع ایران کوتاه شد و شیطان بزرگ با توطئه‌های گوناگون در حوزه‌های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و نظامی با ملت ایران دشمنی کرده است.

حمایت کامل از صدام و رژیم بعث در هشت سال دفاع مقدس، جنایت حمله به هواپیمای مسافربری ایران و به شهادت رساندن ۲۹۰ مرد و زن و کودک، حمله و تجاوز به سکو‌های نفتی و ناوشکن‌های ایرانی جوشن، سهند و سبلان در سال‌های پایانی دفاع مقدس هشت ساله و پس از آن حمایت از گروهک‌های تروریستی، طراحی و حمایت از آشوب‌ها و کودتای دیماه ۱۴۰۴ و حمایت و تحریک گروه‌های تجزیه طلب برای تهدید تمامیت ارضی کشور تجاوز به کشور در جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان جنایت‌های آشکار آمریکا و دشمنی شیطان بزرگ با ملت بزرگ ایران است.