همزمان با صدور پروانه نمایش پویانمایی سینمایی «سفینه نجات» به کارگردانی هادی محمدیان و تهیه‌کنندگی محمدامین همدانی، پوستر این اثر رونمایی شد و این انیمیشن از چهارشنبه چهارم شهریور با پخش بهمن سبز اکران عمومی خود را آغاز می‌کند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، انیمیشن سینمایی «سفینه نجات» محصول استودیوی اسکای فریم، همزمان با دریافت پروانه نمایش، پوستر خود را رونمایی کرد.

این پویانمایی فضایی و هیجان‌انگیز به کارگردانی هادی محمدیان و تهیه‌کنندگی محمدامین همدانی، از چهارشنبه چهارم شهریور با پخش بهمن سبز در سینماهای کشور اکران می‌شود.

در خلاصه داستان «سفینه نجات» آمده است: «در سیاره‌ای دوردست دختری به نام دریا منتظر قهرمانی افسانه‌ای است که آنها را از دست آبدزک‌ها نجات دهد. همزمان پسر بچه‌ای عاشق قهرمان شدن به نام هانی که اشتباهی به جای یک میمون فضانورد در آسمان سرگردان است، وارد سیاره آنها می‌شود.»

سعید شیخ‌زاده مدیر دوبلاژ این اثر است و سحر سحامیان، ابراهیم شفیعی، زهرا سلیمی، شایان شامبیاتی، مریم رادپور، ارسالان جولایی، نیما نکویی، سعید شیخ‌زاده و مینا قیاسپور به عنوان صداپیشگان «سفینه نجات» حضور دارند.

نویسندگان این انیمیشن هادی محمدیان، سیدعلی دانش، حسین جمالی و محمد شکوهی هستند و بامداد افشار موسیقی آن را ساخته است.

مهدی پاکدل و سمیرا پیشانی‌دار مدیران تولید، شهاب شریفیان مدیر اجرایی، حسین جمالی بازیگردان و مصطفی شاهمردانی کارگردان فنی «سفینه نجات» هستند.

محمد خیراندیش طراحی کاراکتر و مهدی سرکانی طراحی فضا را بر عهده داشته‌اند. مرتضی قفلی و محمدرضا چاکرالحسینی سرپرستان مدلسازی، علی میرکریمی سرپرست ریگ، امین ضرونی سرپرست تکسچر، سیدمحمود لاجوردی طراح صدا و فرشید جلیلی، محمد عباسی و یاسر لاری لواسانی صداگذاران این پروژه هستند.

همچنین محمدجلال رهبری پسندیده سوپروایزر انیمیت، حسین محمدیان سوپروایزر نور، شهاب شریفیان سرپرست فنی رندر، کوروش فرزادفرد سرپرست جلوه‌های ویژه، علیرضا غیاثوند راوی بصری و محمد کریمی و حسین محمدیان سرپرستان کامپوزیت این اثر هستند.

سعید معماریان سرپرستی لی‌اوت و دوربین، علی قاضی‌زاده سرپرستی شبیه‌سازی لباس و ابوالفضل باقری و مرتضی علی عباس میرزایی تدوین «سفینه نجات» را بر عهده داشته‌اند.

زهرا دمزآبادی مدیر تبلیغات و رسانه و سپیده شریعت‌رضوی مدیر روابط عمومی این پروژه هستند.