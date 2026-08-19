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بیستوچهارمین دوره مسابقات کشوری آزمایشگاه علوم تجربی با حضور هزار و ۲۱ دانشآموز در قالب ۴۸۵ تیم از ۳۲ استان کشور به میزبانی استان ایلام و به صورت وبیناری برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ دبیر علمی مسابقات آزمایشگاه علوم تجربی گفت: این دوره از مسابقات در ۱۰ گرایش برگزار میشود که یکی از این گرایشها به دانشآموزان دوره دوم ابتدایی، متوسطه اول، متوسطه دوم و هنرستانهای فنی اختصاص دارد.
نبوینژاد افزود: دانشآموزانی که موفق به کسب رتبههای اول تا سوم این مسابقات شوند؛ از امتیاز ورود به دانشگاه فرهنگیان بدون کنکور برخوردار خواهند شد و جوایز ویژهای نیز برای برگزیدگان در نظر گرفته شده است.
وی با اشاره به سطح علمی شرکتکنندگان تأکید کرد: بهترین دانشآموزان از سراسر کشور برای حضور در این رقابتها انتخاب شدهاند که ماهها برای فعالیتهای آزمایشگاهی، نوآوریها و دستاوردهای خود تلاش کردهاند.
دبیر علمی مسابقات آزمایشگاه علوم تجربی ادامه داد: دانشآموزان در این دوره از مسابقات؛ علاوه بر فعالیتهای عملی آزمایشگاهی در زمینه نرمافزار و اپلیکیشن نیز مهارتهای خود را ارائه میکنند و توانمندیهای علمی و عملی آنان مورد ارزیابی قرار میگیرد.
نبوینژاد، همچنین از حضور ۵۰ داور در این دوره از مسابقات خبر داد و افزود: داوران از سطح کشور و با حساسیت ویژه انتخاب شدهاند تا فرآیند ارزیابی دانشآموزان با دقت و سلامت انجام شود.
معاون آموزش متوسطه آموزش و پرورش استان ایلام نیز با اشاره به میزبانی ایلام برای چهارمین سال پیاپی گفت: ۲۰ درصد شرکتکنندگان از دوره دوم ابتدایی، ۶۰ درصد از دوره متوسطه دوم، ۱۹ درصد از دوره متوسطه اول و یک درصد نیز از هنرستانهای فنی هستند.
فارس شریفی، هدف از برگزاری این رویداد علمی را پیوند علم و عمل عنوان کرد و افزود: بر اساس سند تحول بنیادین و اسناد بالادستی، تلاش شده است بستری فراهم شود تا دانشآموزان از محفوظات و شیوههای سنتی فاصله گرفته و با توجه به استعدادهای خود به سمت فعالیتهای عملی و مهارتمحور حرکت کنند.
وی تأکید کرد: توجه به فعالیتهای عملی و مهارتهای آزمایشگاهی میتواند؛ زمینهساز شناسایی استعدادهای دانشآموزان و فراهم شدن فرصتهای شغلی و آینده حرفهای آنان باشد.