مدیر جهاد کشاورزی مرند از پیش‌بینی تولید بیش از ۵۰۰ تن عسل در سال جاری در این شهرستان خبر داد و گفت: بارش‌های مناسب و پوشش گیاهی مطلوب، نویدبخش سال پرباری برای زنبورداران است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، اسماعیل اللهیاری در بازدید از زنبورستان‌های شهرستان اظهار کرد: به لطف بارش‌های مطلوب سال زراعی جاری و بهبود پوشش گیاهی در مراتع، شاهد وضعیت بسیار مساعدی در زنبورستان‌ها هستیم که منجر به افزایش چشمگیر تعداد کندو‌ها و کیفیت ممتاز محصول نهایی شده است.

وی با ارائه آمار از وضعیت زنبورداری شهرستان افزود: در حال حاضر ۳۲ هزار و ۲۷۹ کلنی زنبور عسل در شهرستان وجود دارد که ۸۸ درصد آن به صورت مدرن مدیریت می‌شوند. سال گذشته میزان تولید عسل به ۴۴۳ هزار و ۷۶۲ کیلوگرم رسید و پیش‌بینی می‌شود امسال با عبور از مرز ۵۰۰ تُن، رشد قابل‌توجهی را در این بخش تجربه کنیم.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان ویژه مرند ضمن اشاره به اشتغال‌زایی مستقیم زنبورداری برای یک هزار نفر و غیرمستقیم برای ۵۰۰ نفر در این منطقه خاطرنشان کرد: برگزاری دوره‌های آموزشی تخصصی برای متقاضیان و ارتقای دانش فنی و افزایش بهره‌وری، از جمله برنامه‌های مستمر این مدیریت است تا شاهد تداوم جایگاه ویژه عسل مرند در بازار‌های مصرف باشیم.