به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ شهروند خبرنگار ما با ارسال پیامی رسیدگی به موضوع اجرای طرح متروی اهواز را از مسئولین شهر اهواز خواستار شده است.

متن پیام شهروند خبرنگار:

سلام. حضرت امام شهید خامنه‌ای فرمود خوزستان دین خود را به انقلاب اسلامی ادا کرد. الان مردم خوزستان چشم انتظار این هستند آیا مسوولان دین خود را به خوزستان ادا می‌کنند؟ کلان شهر اهواز با بیش از ۱/۵میلیون نفر. و در شرایط آب و هوایی گرم ومرطوب. ودر فصل بهار. تابستان و پاییز دمای آن بیش از ۵۰ درجه. ورطوبت بالای ۵۰ درصد. ترافیک شدید حمل نقل درکنار گرمای چاه نفت و گاز و کارخانجات فولاد و.. مردم این کلان شهر برای حمل نقل روزانه باید ساعت‌ها در ترافیک بمانند.

از سال ۱۳۸۵ کلنگ احداث چهار خط مترو در اهواز زده شد ولی بعد از ۲۰ سال هنوز هیچ پیشرفتی نکرده است. از رئیس جمهور محترم وزیر راه و شهرسازی؛ و دستگاه مربوطه خواهشمندم.رسیدگی کنند که این پیمانکاران در طول این ۲۰ سال چه کار می‌کنند. اگر روزی ۱ متر کار می‌کردند الان بجای احداث ۴ خط می‌تونستن ۴۰ خط احداث کنند. مردم شهر اهواز از این ترافیک سنگین خسته شده‌اند. از دستگاه قضایی می‌خواهیم ورود کنند. اگر شهید ریسی زنده بود الان مطمئنا. مشکل مترو اهواز حل می‌شد. واقعا ما به مدیران دلسوز و انقلابی مثل شهید ریسی نیاز داریم که با اراده خود درطول مدت کم در قوه قضاییه. وریاست جمهوری. صد‌ها کارخانه ورشکسته و صد‌ها پروژه نیمه تمام را به پایان رساندند. از رئیس جمهور می‌خواهیم حتما به متروی اهواز ورود کنند. در تهران هر سال یک خط مترو اضافه میشه. چطور نمیشه در ۲۰ سال ۴ خط مترو احداث کرد. باید مسوولان مربوطه جواب مردم شهید پرور و مظلوم شهر اهواز را بدهند.