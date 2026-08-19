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مجمع عمومی و سالیانه فدراسیون شمشیربازی با حضور مسئولان وزارت ورزش و جوانان، کمیته ملی المپیک و اعضای مجمع به صورت حضوری و برخط برگزار شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صداوسیما، مجمع عمومی و سالیانه فدراسیون شمشیربازی، صبح امروز چهارشنبه (۲۸ مرداد) به ریاست فریبا محمدیان، معاون توسعه ورزش بانوان وزیر ورزش و جوانان در محل وزارتخانه به صورت برخط و حضوری برگزار شد. این مجمع مربوط به برنامهها و اقدامات سالهای ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ بود.
در ابتدای مجمع علیرضا پورسلمان رئیس فدراسیون شمشیربازی، گزارشی از عملکرد فدراسیون در سالهای ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ در خصوص افزایش تعداد بیمهشدگان، ورود تجهیزات، ساخت پیست و دستگاه ضربه شمار داخلی و ارائه آن به همه هیئتها، گسترش این رشته علاوه بر مرکز استانها در شهرستانهای مختلف، اهدای زمین از طرف وزارت ورزش و انجام اقدامات ابتدایی برای ساخت، برگزاری ۸۰ رویداد داخلی، برپایی دورههای ملی و بینالمللی، اردوهای متوالی تیمهای ملی، اعزامها، برگزاری لیگ در اسلحههای مختلف مردان و زنان، استفاده از مربیان خارجی در برخی اسلحهها و ضرورت پیشرفت در فلوره و سرمایهگذاری در سنین پایه برای استعدادیابی گزارشی ارائه کرد که مورد تأیید اعضای مجمع قرار گرفت.
سپس حسابرس مستقل، گزارش مالی فدراسیون شمشیربازی را ارائه کرد و خزانهدار فدراسیون نیز توضیحات تکمیلی را بیان کرد و در نهایت گزارش مالی مورد تایید مجمع قرار گرفت. در ادامه گزارش بازرس فدراسیون به حاضران ارائه شد و از اعضای مجمع رأی مثبت گرفت.
همچنین تقویم و بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۵ نیز به تایید رسید.
آیدین رحمانی، رئیس هیئت آذربایجان غربی و شهردار ارومیه به عنوان نماینده استانها، نماینده باشگاه چادرملو به عنوان نماینده باشگاه ها؛ رضا حدادیان از پیشکسوتان شمشیربازی و مالک باشگاه نساجی به عنوان کارشناس خبره و مهلا محمدزاده به عنوان نایب رئیس بانوان از مجمع برای حضور در هیئت رئیسه فدراسیون رای مثبت گرفتند.
همچنین برنامه راهبردی ۱۰ ساله فدراسیون نیز به تایید اعضای مجمع رسید.
توقع تکرار نشان طلای بانوان
فریبا محمدیان، معاون توسعه ورزش بانوان وزیر ورزش و جوانان در این مجمع گفت: در بخش بانوان ۱۴۱۵ نشان در میادین بینالمللی کسب شده که ۵۲۱ مدال آن طلا بوده است و حجم قابل توجهی از این مدالها در جنگ تحمیلی دوم و سوم رخ داد. فدراسیون شمشیربازی در یک میدان خاص استعدادها را جذب میکند و ما هم توقع داریم تعداد ورزشکاران سازمان یافته و باشگاههای فعال افزایش پیدا کند.
وی افزود: توقع داریم سهم شمشیربازی در کسب نشانهای خوشرنگ ورزش کشور ارتقا یابد. امیدوارم از ظرفیت مدارس، دانشگاهها و شهرداریها استفاده شود تا خانواده شمشیربازی بزرگتر شود. میتوانیم از هوش مصنوعی بیشتر استفاده کنیم و فدراسیون در این زمینه کارهای خوبی انجام داده است.
معاون وزیر ورزش و جوانان گفت: شمشیربازی تلفیقی از ورزش و هنر است، پیش از انقلاب تا سال ۲۰۲۲ پنج نشان طلا در این رشته کسب کردهایم که یکی از آنها قبل از انقلاب در بخش تیمی بانوان است، بنابراین امیدوارم این نشان تکرار شود و بخش بانوان استانها هم بیشتر فعال شوند.