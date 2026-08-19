به گزارش خبرگزاری صداوسیما سردار احمدرضا رادان فرمانده کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران در پیامی با اشاره به فرمایش رهبر شهید انقلاب مبنی بر اینکه بزرگترین بلا‌های عالم برای ملت‌های دنیا، همین نظام سلطه است. اگر ملت‌ها در کشور و خانه خودشان، اختیار نداشته باشند، از وبا و طاعون و بدترین مرض‌ها خطرناکتر است، افزود: این تاریخ یکی از رویداد‌های مهم و سرنوشت ساز تاریخ معاصر ایران و آغازگر دوران دیکتاتوری سلطنتی در ایران و سرمنشاء بسیاری از حوادث تلخ این سرزمین به شمار می‌آید.

وی افزود: امروز پس از گذشت بیش از ۷۰ سال، دشمن با رویکرد‌های جدید در پی توطئه‌های گوناگونی است و تاریخ بار دیگر و با شکل متفاوت تری در برابر ملت ایران ظاهر شده است، اما تفاوت بنیادین ایران امروز این است که مردم مبعوث شده با تدابیر حکیمانه مقام معظم رهبری (مدظله العالی) سرنوشت خود را خود تعیین می‌کنند و مقابل فشار‌ها و تهدید‌های خارجی عقب نمی‌نشینند و محکم‌تر می‌ایستند و دشمن را مستأصل می‌کنند.

فرمانده کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران ادامه داد: با گرامیداشت مجاهدت‌های ملت شریف و انقلابی، از ایستادگی غرورانگیزشان که سبب حفظ استقلال، عزت و کرامت ایران عزیز اسلامی شده، تقدیر و تشکر می‌کنم.