به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ رئیس مرکز پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات جوی اداره کل هواشناسی استان گفت:ا ز روز جمعه پیش رو تا دوشنبه دوم شهریور ماه، احتمال وقوع ناپایداری‌های جوی در مناطق نیمه شمالی استان و قسمت‌هایی از مرکز و جنوب استان وجود دارد.

لیلا امینی افزود:این ناپایداری‌ها در مناطق شمال و شمال شرق استان به صورت افزایش ابر و وزش باد به نسبت شدید خواهد بود و بارش پراکنده نیز در مناطق مستعد غرب، جنوب و مرکز استان دور از انتظار نیست.

وی ادامه داد: از امروز تا روز جمعه جوی به نسبت آرام در استان مستقر خواهد بود و آسمان در این مدت صاف تا کمی ابری و در ساعات عصر و شب وزش باد و در مناطق مستعد گرد و خاک موقت پیش بینی می‌شود.

امینی بابیان اینکه دمای هوا در ۲۴ ساعت آینده دربیشتر مناطق استان تغییر محسوسی ندارد، گفت: دمای شهر اصفهان (مرکز استان) در گرم‌ترین ساعات امروز به ۳۹ درجه سلسیوس بالای صفر و در خنک‌ترین ساعات بامداد فردا پنجشنبه به ۲۱ درجه سلسیوس بالای صفر می‌رسد.

رئیس مرکز پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات جوی اداره کل هواشناسی استان با بیان اینکه امروز اختلاف دما بین گرم‌ترین و خنک‌ترین مناطق استان به ۳۴ درجه سلسیوس رسید، افزود: خور و بیابانک در شمال شرق استان با بیشینه دمای ۴۴ درجه سلسیوس بالای صفر و بوئین میاندشت در غرب اصفهان با کمینه دمای ۱۰ درجه سلسیوس بالای صفر به ترتیب گرم‌ترین و خنک‌ترین نقاط استان ثبت شدند.