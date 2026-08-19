سخنگوی وزارت امور خارجه چین ضمن حمایت از مواضع اخیر وزیر امور خارجه روسیه درباره توکیو گفت: جامعه جهانی باید در برابر اقدامات خطرناک جریان‌های راست‌گرای ژاپن برای بازگشت به نظامی‌گری ایستادگی کند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، لین جیان در نشست خبری امروز (چهارشنبه) دستگاه دیپلماسی چین، در واکنش به اظهارات سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه، تاکید داشت که «چین با اظهارات لاوروف موافق است.»

وی افزود: «بند کشور دشمن» یکی از مقررات مهم منشور سازمان ملل متحد است و امسال هشتادمین سالگرد آغاز دادگاه‌های توکیو است.

این اظهارات درحالی مطرح شد که لاوروف روز دوشنبه در مصاحبه با رسانه‌ها، گفته بود که ژاپن از همان ابتدا در منشور سازمان ملل به‌عنوان «کشور دشمن» تعیین شده است.

وی ابراز امیدواری کرده بود که ژاپن منشور سازمان ملل از جمله ماده ۱۰۷ معروف به «بند کشور دشمن» را با دقت مطالعه کند.

لاوروف افزود: ژاپن پس از پیوستن به سازمان ملل با پذیرش جنایات نظامی‌گری خود و قبول کامل منشور ملل متحد به عضویت این سازمان درآمده است.

وی هشدار داد: اگر سران ژاپن تلاش کنند از محدودیت‌های قانون اساسی این کشور رها شوند، حقوق بین‌الملل را بازنویسی و از پذیرش مسئولیت تاریخی خود شانه خالی کنند، این مسئله به‌طور طبیعی نگرانی‌های جدی ایجاد خواهد کرد.

سخنگوی وزارت خارجه چین تاکید کرد جامعه جهانی باید به ژاپن یادآوری کند که اسناد دارای اعتبار در حقوق بین‌الملل از جمله بیانیه‌های «قاهره»، «پوتسدام» و «سند تسلیم ژاپن» به‌صراحت تعهدات بین‌المللی ژاپن به‌عنوان کشور شکست‌خورده در جنگ را مشخص کرده است.

به گفته وی، این اسناد از ارکان مهم نظم بین‌المللی پس از جنگ جهانی دوم به شمار می‌روند و پیش‌شرط‌های سیاسی و حقوقی مهمی را برای بازگشت ژاپن به جامعه بین‌المللی فراهم کردند.

لین جیان گفت: «با این حال، دولت تاکایچی امروز از رویارویی با جنایات تاریخی ژاپن خودداری می‌کند. این دولت به جای تأمل و بازنگری در گذشته، تلاش گسترده‌ای برای تطهیر و تقدیس آن انجام داده و همزمان درصدد کنار گذاشتن صلح‌طلبی، عبور از محدودیت‌های قانون اساسی ژاپن و قوانین مرتبط داخلی و بین‌المللی و تسریع روند نظامی‌گری مجدد این کشور است.»

وی افزود: «این اقدامات چالشی آشکار علیه نظم بین‌المللی پس از جنگ و تحریک صریح علیه صلح و عدالت بین‌المللی است.»

سخنگوی وزارت خارجه چین در پایان گفت: «تمام کشور‌های صلح‌دوست جهان باید به‌طور مشترک در برابر این روند خطرناک که جریان‌های راست‌گرای ژاپن دنبال می‌کنند، مقاومت کرده و آن را متوقف کنند، از دستاورد‌های جنگ جهانی دوم و نظم بین‌المللی پس از جنگ صیانت کنند و مانع تکرار تراژدی‌های تاریخ شوند.»

پکن: روابط چین و کره‌جنوبی بر شکل‌گیری صلح و شکوفایی منطقه کمک کرده است

لین جیان همچنین درباره سفر وانگ یی وزیر امور خارجه چین به کره‌جنوبی، گفت: روابط دو کشور پس از زمان برقراری روابط دیپلماتیک در ۳۴ سال پیش، توسعه همه‌جانبه و سریعی داشته و منافع ملموسی برای مردم دو کشور به همراه آورده است.

وی افزود: این روابط همچنین به شکل‌گیری صلح، ثبات، توسعه و شکوفایی در منطقه کمک‌های مثبتی کرده است.

لین جیان ابراز امیدواری کرد سفر وانگ یی به کره‌جنوبی به دو طرف کمک کند تا اجماع‌های مهم به‌دست‌آمده میان سران دو کشور را بیش از پیش اجرا کنند، ارتباطات و رایزنی‌ها را افزایش دهند، اعتماد متقابل را تقویت کنند، تبادلات و همکاری‌ها را تعمیق بخشند و به‌طور مشترک شراکت راهبردی همکاری چین و کره‌جنوبی را پیش ببرند.