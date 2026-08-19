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رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی از برداشت بیش از ۴۶۹ هزار تُن و خرید بیش از ۳۰۹ هزار تُن گندم در استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، شهرام شفیعی با اشاره به آخرین وضعیت برداشت و خرید گندم در شهرستانهای استان تا ۲۸ مردادماه اظهار کرد: تاکنون ۴۶۹ هزار و ۵۳۵ تن گندم از مزارع آذربایجان شرقی برداشت شده که معادل ۸۷ درصد میزان برداشت پیشبینیشده است.
وی با بیان اینکه روند خرید گندم در استان همچنان ادامه دارد افزود: تاکنون بیش از ۳۰۹ هزار تن گندم در استان خریداری شده است که از این میزان ۲۹۰ هزار تن به صورت تضمینی ۱۱ هزار و ۵۰۰ تن به صورت بذری و هفت هزار و ۳۷۰ تن به صورت توافقی خریداری شده است. وی از کشاورزان خواست به تحویل هرچه سریعتر گندم برداشتشده به مراکز خرید اقدام کنند.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی با اشاره به افزایش میزان خرید گندم به مدت مشابه سال گذشته، این روند را نشاندهنده تلاش و همراهی کشاورزان استان در تداوم تولید و تأمین امنیت غذایی دانست و گفت: استمرار فعالیت مراکز خرید و تحویل بهموقع محصول، نقش مهمی در مدیریت مناسب فرآیند خرید گندم و حمایت از تولیدکنندگان دارد.
شفیعی همچنین با اشاره به روند پرداخت مطالبات گندمکاران استان اظهار کرد: تا ۲۸ مردادماه حدود سه هزار میلیارد تومان از مطالبات گندمکاران آذربایجان شرقی پرداخت شده است که در مقایسه با مدت مشابه سالهای گذشته، افزایش قابل توجهی را نشان میدهد.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی با تأکید بر ضرورت استمرار حمایت از تولیدکنندگان، تسریع در روند جذب اعتبارات و استفاده از ظرفیت تشکلهای بخش کشاورزی خاطرنشان کرد: بهرهگیری از ظرفیت تشکلها میتواند در ساماندهی تولید، کاهش هزینهها، افزایش بهرهوری و تقویت زنجیره تولید و بازار نقش مؤثری داشته باشد.