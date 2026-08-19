کارگروه تسهیل ورفع موانع تولید استان در نهاوند موانع تولید ۲۴۶ واحد صنعتی، کشاورزی، گردشگری و صنایع‌دستی در شهرستان نهاوند رفع شد.

رفع موانع تولید از ۲۴۶ واحد صنعتی، کشاورزی، گردشگری و صنایع‌دستی

رفع موانع تولید از ۲۴۶ واحد صنعتی، کشاورزی، گردشگری و صنایع‌دستی

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری همدان در این نشست با تأکید بر اینکه اولویت اصلی احیای ظرفیت‌های راکد و پشتیبانی قاطع از تولیدکنندگان است گفت: در بررسی پرونده‌های این جلسه، تمام تلاش ما بر گره‌گشایی از چالش‌های بانکی، رفع موانع صدور مجوز‌ها و برطرف کردن ناهماهنگی‌های اداری متمرکز بود.

سید مجتبی حسینی با اشاره به لزوم نگاه تسهیل‌گرانه به حوزه تولید، به مدیران دستگاه‌های اجرایی تکلیف کرد تا با بهره‌گیری از حداکثر ظرفیت‌های قانونی، از هرگونه ایجاد وقفه در مسیر فعالیت واحد‌های تولیدی خودداری کنند.

او تصریح کرد: با تصمیمات اتخاذشده در این جلسه، مسیر برای تداوم فعالیت تولیدکنندگان هموارتر شده و امید می‌رود با اجرای سریع مصوبات، شاهد جهش در ظرفیت‌های صنعتی، کشاورزی، گردشگری و صنایع‌دستی این منطقه باشیم.