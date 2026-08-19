فرمانده انتظامی شهرستان شیراز از کشف هزار و ۷۰۰ برگ اسکناس تقلبی ۱۰۰ دلاری و دستگیری یک متهم خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، سرهنگ اسماعیل زراعتیان اظهار داشت: ماموران انتظامی کلانتری "۲۷ گلستان" این شهرستان حین گشت‌زنی به یک خودرو سواری دنا مشکوک شدند و بررسی بیشتر آن را متوقف کردند.

وی افزود: ماموران در بازرسی از این موفق شدند یک هزار و ۷۰۰ برگ اسکناس تقلبی ۱۰۰ دلاری را کشف کنند.

فرمانده انتظامی شیراز با بیان اینکه راننده دستگیر و پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد، به شهروندان توصیه کرد هنگام دریافت وجه نقد دقت لازم را داشته باشند تا بتوانند اسکناس‌های اصل را از جعلی تشخیص دهند