پیش بینی بارش بیش از حد معمول از پاییز در لرستان
رئیس سازمان هواشناسی در سفر به لرستان از آغاز پدیده اِلنینو و پیشبینی بارشهای فراتر از حد معمول در نیمه غربی کشور و لرستان خبر داد.
سحر تاج بخش مسلمان تأکید کرد که گرمای اقیانوس آرام میتواند الگوی هواشناسی ایران را تغییر دهد.
تاجبخش در ادامه با پرداختن به وضعیت استان لرستان، از اجرای طرح هوشمندسازی ایستگاههای هواشناسی این استان خبر داد.
وی افزود: هم اکنون ۳۰ درصد ایستگاههای لرستان هوشمند هستند و با تفاهمنامه جدید میان سازمان هواشناسی و استانداری، این رقم افزایش خواهد یافت.
به گفته وی، این اقدام برای افزایش دقت پیشبینیها و صدور هشدارهای سریع در برابر سیلاب و مخاطرات جوی ضروری است.