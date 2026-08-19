رئیس سازمان هواشناسی در سفر به لرستان از آغاز پدیده اِلنینو و پیش‌بینی بارش‌های فراتر از حد معمول در نیمه غربی کشور و لرستان خبر داد.

به گزارش خ برگزاری صدا و سیمای استان لرستان، رئیس سازمان هواشناسی کشور با اشاره به پدیده ال‌نینو، از احتمال افزایش بارش‌ها در فصل پاییز تا نیمه نخست زمستان خبر داد.

سحر تاج بخش مسلمان تأکید کرد که گرمای اقیانوس آرام می‌تواند الگوی هواشناسی ایران را تغییر دهد.

تاج‌بخش در ادامه با پرداختن به وضعیت استان لرستان، از اجرای طرح هوشمندسازی ایستگاه‌های هواشناسی این استان خبر داد.

وی افزود: هم اکنون ۳۰ درصد ایستگاه‌های لرستان هوشمند هستند و با تفاهم‌نامه جدید میان سازمان هواشناسی و استانداری، این رقم افزایش خواهد یافت.