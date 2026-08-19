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«انتظار»، «پروژه ۷۴۹»، «سقوط در یخ»، «۸۸»، «تحقیقات جنایی پنجشنبه ها»، «ماموریت مادر دختری»، «بازی سرنوشت»، «دیپلو داینا»، «فرمانروای آب»، «گوتیا» و «مورو در برابر سولو»، فیلمهای جدیدی هستند که این هفته از شبکههای سیما پخش میشوند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، «تی ۳۴»، «گرانبهای من»، «مربی»، «آبی روشن»، «تحقیقات جنایی پنجشنبه ها»، «بعد از غبار»، «زیبای بی نظیر»، «ملک سلیمان»، «زیر نور ماه» و «به پیش»، از دیگر فیلم های است که پنجشنبه و جمعه ۲۹ و ۳۰ مرداد از شبکههای سیما پخش می شوند.
شبکه یک
*فیلم سینمایی «تی ۳۴» به کارگردانی «آلکسی سیدورووا»، جمعه ۳۰ مرداد ساعت ۱۶:۰۰ پخش می شود.
داستان این فیلم با بازی الکساندر پتروف، ایرینا استارشنبام و ویکتور دوبرونراوف؛ درباره گروهی از سربازان و خدمه یک تانک شوروی در جریان جنگ جهانی دوم است که در پشت خطوط دشمن گرفتار میشوند. آنها با یک تانک T۳۴ آسیبدیده تلاش میکنند از محاصره نیروهای آلمانی فرار کنند. فرمانده گروه میداند که مهمات و سوخت محدودی دارند و هر درگیری میتواند آخرین نبردشان باشد. در مسیر فرار، آنها با سربازان و غیرنظامیانی روبهرو میشوند که هرکدام به نوعی قربانی جنگ شدهاند. اختلاف میان اعضای خدمه و فشار دائمی دشمن، گروه را در آستانه فروپاشی قرار میدهد. با این حال، آنها تصمیم میگیرند به جای فرار صرف، از تانک و تجربه نظامی خود برای نجات دیگران استفاده کنند و ...
شبکه دو
*فیلم سینمایی «گرانبهای من» به کارگردانی «سون مو نون و چنگ وون لی»، جمعه ۳۰ مرداد ساعت ۰۸:۰۰ پخش خواهد شد.
داستان این فیلم با بازی جین جو، جونگ سئو یئون و جانگهای جین؛ درباره مرد جوانی به نام جائه است که به عنوان کارفرمای گروه نمایشی کار میکند. او متوجه درگذشت همکارش در اثر یک حادثه میشود. وی برای خبر دادن به خانواده او و همچنین گرفتن طلبی که از متوفی داشته به خانه او میرود، اما در آنجا تنها به دختر ۶ ساله زن که همزمان ناشنوا و نابینا است مواجه میشود. از سوی دیگر صاحب خانه متوفی که فکر میکند جائه پدر دختر بچه است که سالها پیش از مادرش جدا شده، از او میخواهد فکری به حال این وضعیت بکند. جائه در ابتدا تصمیم میگیرد با جا زدن خود به جای پدر دختر بچه، پول پیش خانه را به عنوان طلبش از صاحبخانه گرفته و سپس آنجا رو ترک کند، اما ...
*فیلم تلویزیونی جدید «انتظار» به کارگردانی «امید سبیلی»، جمعه ۳۰ مرداد ساعت ۱۷:۰۰ پخش خواهد شد.
داستان این فیلم درباره مردی است که سرپرستی مادر پیرش را بر عهده دارد. او در تلاش است تا آخرین آرزوی او را که جمع شدن فرزندانش است را برآورده سازد. او به دنبال دو برادر و یک خواهرش میرود و از آنها میخواهد اختلافاتشان را کنار گذاشته و به خاطر مادر با یکدیگر آشتی کنند، اما آنها ...
سیاوش چراغی پور، محمد علایی و رایحه مدنی در فیلم تلویزیونی «انتظار» بازی کردهاند.
شبکه سه
*فیلم سینمایی «مربی» به کارگردانی «دانیلا کوزلوفسکی»، پنجشنبه ۲۹ مرداد ساعت ۱۰:۰۰ پخش میشود.
در خلاصه داستان این فیلم با بازی ویتالی آندریوف، اولگ آندراسوف و ماکسیم آرتامونوف آمده است: یورا بازیکن تیم ملی روسیه، در آخرین سالهای بازی خود، موفق نمیشود توپ را به دروازه وارد کند و به خاطر او تیم روسیه از رده مسابقات حذف میشود. اما پدر یورا که در دوران جوانی فوتبالیست بوده است، نمیگذارد پسرش در انزوا به سر ببرد و او را تشویق میکند که دوباره به فوتبال برگردد. تا این که تیم فوتبال میتی اور که در یکی از شهرهای جنوب روسیه فعالیت میکنند، برای یورا دعوتنامه مربی گری ارسال میکند. یورا به عنوان مربی تیم، پیشنهاد را میپذیرد. اما تیم و بازیکنان بسیار ضعیف هستند و علاقهای به فوتبال ندارند. یورا تصمیم میگیرد تیم را تربیت کند و از آنها بهترین بسازد. در این مسیر مدیر برنامه خانم لاریسا و خانم واریا به عنوان پزشک بازتوانی تیم به یورا کمک میکنند. یورا در این مسیر با مشکلات و سختیهای بسیاری روبه رو میشود، اما ناامید نمیشود. تا این که ...
*فیلم سینمایی جدید «پروژه ۷۴۹» به کارگردانی «چوان لو»، پنجشنبه ۲۹ مرداد ساعت ۱۵:۰۰ پخش خواهد شد.
در این فیلم با بازی کری وانگ، میائو میائو و رایان ژنگ خواهید دید: سالها پیش در یک حفاری عمیق در معدنی عظیم در یکی از مناطق چین با موجودات عجیبی مواجه میشوند. از جمله موجودی عجیب که بعد از حفاری هر لحظه بزرگ و بزرگتر میشود. کارگر معدنی که با این موجود تماس داشته بعد از مدتی فوت میشود ولی ماشان پسر او که اندکی بعد از حادثه به دنیا آمده دچار جهش ژنتیکی شده و حالا نوجوانی با قابلیتهای ویژه است. محققان چینی طی این سالها در آزمایشگاه ویژهای به نام ۷۴۹ او را زیر نظر داشتهاند تا راز این تغییرات و قابلیتهای فرا انسانی را درک کنند ولی به چیزی پی نمیبرند. در این سالها موجود داخل معدن هر لحظه بیشتر رشد کرده و حالا ممکن است کل شهر را نابود کنند. محققان دوباره به سراغ ماشان میروند تا شاید او بتواند جلوی این موجود را بگیرد و یا نابودش کند، اما ...
*فیلم سینمایی «آبی روشن» به کارگردانی «بابک خواجهپاشا»، جمعه ۳۰ مرداد ساعت ۱۰:۰۰ پخش می شود.
در این فیلم خواهیم دید: حاچ یونس، بزرگ و معتمد روستا صاحب معدن فیروزه است. زمانی که او قصد دارد یک قطعه فیروزه ارزشمند را به حرم امام رضا (ع) هدیه داده و خادم شود. خبر میرسد که فیروزه به سرقت رفته و نگهبان معدن نیز کشته شده است. حاج یونس تصمیم میگیرد با سرنخی که از موتور سارق پیدا کرده به جستجوی او برود. او آدرس خانهای را پیدا کرده و به آنجا میرود با دیدن طاهره زن ایوب او را میشناسد و از ستاره عروس طاهره میخواهد تا آدرس ایوب را به او بدهد. سرانجام ستاره قبول میکند برای پیدا کردن پدر شوهرش به همراه حاج یونس برود تا بتواند از عطا شوهرش خبری پیدا کند. در این سفر آنها با سربازی آشنا میشوند که باید متهمی را تحویل پاسگاه بدهد و قسمتی از مسیر را همراهشان میروند، اما در طول راه متهم فرار میکند. ولی زمانی که آنها برای استراحت به یک امام زاده میرسند موفق میشوند متهم را که در یک ماشین حمل گازوئیل گرفتار شده پبدا کرده و ...
مهران احمدی، مهران غفوریان، سارا حاتمی، مرتضی امینیتبار، روحالله زمانی، علیاکبر اصانلو و کاظم هژیرآزاد در فیلم سینمایی «آبی روشن» بازی کردهاند.
*فیلم سینمایی جدید «سقوط در یخ» به کارگردانی «استفان روزویتسکی»، جمعه ۳۰ مرداد ساعت ۱۴:۳۰ پخش میشود.
در این فیلم با بازی جوئل کینامن، کارا جید مایرز، بشار راحل، گراهام گرین، دنی هوستون، فریدا گوستاوسون و گری همیلتون خواهید دید: یک گروه تبهکار به سرپرستی رودز سنگدل به یک مغازة گروبرداری حملۀ مسلحانه کرده و ۲۰ میلیون دلار پول نقد را میربایند. آنها وظیفۀ جابجایی پولها را به یک خلبان محول میکنند تا این محموله را به آن سوی سرزمین سرخ پوستها ببرد تا پس از چند ماه که آبها از آسیاب افتاد، پول را بی زحمت تقسیم و خرج کنند. هواپیما در میانۀ راه و روی دریاچۀ نزدیک اقامتگاه بومیان با طوفان مواجه شده و سقوط کرده و به ته دریاچه میافتد. ۵ ماه بعد یک شکارچی سفیدپوست به نام هارلن که پس از مرگ همسرِ سرخ پوست و دختر خرسالش زندگی در طبیعت و انزوا را اختیار کرده، حین ماهیگیری از سطح دریاچۀ یخ زده با جنازة خلبان و متعاقب آن یک چمدان از آن پولهای سرقتی مواجه میشود. هارلن چمدان را برمی دارد، غافل از این که با بیرون آمدن چمدان از درون آب، سنسور جی پی اس نصب شده روی چمدان فعال شده و تبهکاران متوجه محل دقیق آن میشوند و ..
شبکه چهار
*فیلم سینمایی جدید «۸۸» به کارگردانی «اروموس»، پنجشنبه ۲۹ مرداد ساعت ۲۰:۳۰ پخش می شود.
در خلاصه داستان فیلم با بازی شلی بروتون، گرگوری باتلر، جاناتان کمپ، اریک کاسالینی و ویلیام فیچنر آمده است: یک کمپین انتخاباتی برای هارولد راونتری نامزد انتخابات کنگره در حال انجام است و مردی سیاه پوست به نام فمی مسئولیت حسابداری کمپین را بر عهده دارد. او در بررسی اطلاعات مالی به اسنادی دست مییابد که در آن یک سری کمکهای مالی مشکوک قرار دارد که سعی میکند آنها را بررسی کند. در ادامه او متوجه میشود که این اطلاعات از یک اندیشه مربوط به نازیها نشات میگیرد. او به مصاحبه با مردی میرود که کتابی نوشته است و در آن تئوری را بیان میکند که به نژادپرستی بر علیه سیاه پوستان اشاره دارد. دختر فمی به دنیا میآید و او چند روزی به دلیل کسالت همسر و فرزندش مجبور است در بیمارستان بگذرد. بررسیهای او اطلاعاتی از یک سازمان به نام فضای زندگی میدهد که همه چیز را در حیطه خودش دارد او به ساختمان فضای زندگی میرود تا تحقیق کند، اما ...
*فیلم سینمایی جدید «تحقیقات جنایی پنجشنبه ها» به کارگردانی «کریس کلمبز»، جمعه ۳۰ مرداد ساعت ۲۰:۳۰ پخش می شود.
در خلاصه داستان فیلم با بازی هلن میرن، پیرس براسنان و بن کینگزلی آمده است: کوپرز چیس، نام یک خانه سالمندان است. سه نفر در این خانه با نامهای الیزابت، آبراهام و ریچی باشگاهی به نام باشگاه تحقیقات پنجشنبه به وجود آوردهاند و مانند کارآگاهان خصوصی به تحقیق در موضوع اتفاقات جنایی مشغولند. ماجرا از جایی آغاز میشود که دختری به نام آنجلا هیوز از صبقه بالای یک ساختمان به پایین پرت میشود و میمیرد. گفته میشود نامزد او در همین زمان متواری و ناپدید شده است. در این اثنا تونی کارن و یان ونتام دو نفر از مالکان خانه سالمندان به قتل میرسند. گروه باشگاه دست به کار میشوند. آنان در این مسیر به مظنونانی همچون بوگدان برخورد میکنند که ...
شبکه تهران
*پویانمایی سینمایی جدید «ماموریت مادر دختری» به کارگردانی «ژنگ ژو»، پنجشنبه ۲۹ مرداد ساعت ۱۳:۳۰ پخش میشود.
این پویانمایی درباره مارشمالو و مادرش است که تصمیم میگیرند رویایشان، یعنی ساخت یک ربات مهربان و دوستداشتنی را دنبال کنند و ...
*پویانمایی سینمایی «داستان سامرا» به کارگردانی «حسین سلطانی و وحید چالاک»، جمعه ۳۰ مرداد ساعت ۰۹:۰۰ پخش میشود.
خلاصه داستان این پویانمایی از این قرار است که: یک گروه شیطانی و خرابکار به کمک امواجی رادیویی انسانها را کنترل کرده و از آنها نیروهایی انتحاری برای حمله به حرم امام حسن عسگری (ع) در سامرا میسازند. برای مقابله با آنها، عدهای از دانشمندان جوان ایرانی دستگاهی اختراع کردهاند که قادر است با تأثیرگذاری بر عملکرد دستگاه اختراع شده توسط گروه مذکور، اثر آن را خنثی کند، اما برای دستیابی به این هدف لازم است ابتدا پایگاه عملیاتی گروه مذکور شناسایی شود ...
*فیلم تلویزیونی «بعد از غبار» به کارگردانی «محمود معظمی»، جمعه ۳۰ مرداد ساعت ۱۳:۳۰ پخش میشود.
این فیلم قصه احمد تقوایی معلم جدید است که وارد روستایی میشود. بچههای روستا مدتی است که معلم نداشتهاند و با خوشحالی به استقبال معلم جدید میروند. احمد سعی میکند که بین اهالی روستا اتحاد ایجاد کند که در این راه مشکلاتی وجود دارد. یک جوان سود جو با ایجاد رعب و وحشت در روستا از مسائل خرافی و واهی آنها را ترسانده تا همه روستا را رها کرده و به شهر بروند تا او بتواند از معدن استفاده کند ولی ...
حمیدرضا پگاه، سولماز غنی و رحیم نوروزی در این فیلم هنرنمایی کردهاند.
شبکه نمایش
*فیلم سینمایی «زیبای بی نظیر» به کارگردانی «سیمون ابود»، پنج شنبه ۲۹ مرداد ساعت ۱۷:۰۰ پخش میشود.
در این فیلم با بازی جسیکا براون فیندل و جرمی اروین خواهیم دید: بلا، دختر جوانی است که در کتابخانه کار میکند و از گل و گیاه میترسد. وی آرزویش این است که نویسنده کتاب کودکان شود. در همسایگی او پیرمرد بداخلاقی زندگی میکند که به دلیل اینکه بلا به باغچه خانهاش رسیدگی نمیکند از او بسیار عصبانی است. اما صاحبخانه به بلا یک ماه زمان میدهد تا باغچه را مرتب کند. او چارهای ندارد که باغچه را مرتب کند و...
*فیلم سینمایی «پنجم میروز نبرد» به کارگردانی «رافا لارا»، پنج شنبه ۲۹ مرداد ساعت ۱۹:۰۰ پخش میشود.
در این فیلم با بازی کریستین وازکز، لیز گالاردو و آنجلیکا آراگون خواهیم دید: در پنجم ماه مه ۱۸۶۲، چند هزار سرباز مکزیکی در نبردی افسانهای برای آزادی، جان خود را در برابر ارتش فرانسه به خطر انداختند و ...
*فیلم سینمایی «ملک سلیمان» به کارگردانی «شهریار بحرانی»، پنج شنبه ۲۹ مرداد ساعت ۲۱:۰۰ پخش میشود.
داستان این فیلم از مشاهدات حضرت سلیمان (ع) شروع میشود؛ خداوند از طریق آن زمینهای ایجاد میکند تا حضرت سلیمان (ع) متوجه ضعفهای بنیادین حکومت خودش شود. حضرت سلیمان حکیم بودند و به واسطه نشانهها درمییابند که خداوند ملک ایشان را به جسدی بیجان و بیروح تشبیه میکند. ایشان درمییابند که دلیل نبود این روح چیست و در نتیجه خداوند او را کمک میکند تا ملک بیبدیل خود را بنا کند و ...
امین زندگانی، محمود پاک نیت، الهام حمیدی، مهدی فقیه، حسین محجوب، زهرا سعیدی و علیرضا کمالی در فیلم سینمایی «ملک سلیمان» ایفای نقش کردهاند.
*فیلم سینمایی جدید «بازی سرنوشت» به کارگردانی «آبهیمانیو تادیمتی»، پنج شنبه ۲۹ مرداد ساعت ۲۳:۰۰ پخش میشود.
در این فیلم با بازی پریامانی، شارانیا پرادیپ، راگو موکرجی و سیرات کاپور خواهیم دید: زنی هتلدار و آشپز توسط یک مأمور اطلاعاتی فاسد مجبور میشود نقشهی سرقت یک شیء باارزش از هتل شخصی دیگر را انجام دهد. اما این زن ...
*فیلم سینمایی «گرگ» به کارگردانی «نیکولاس وانیر»، جمعه ۳۰ مرداد ساعت ۱۷:۰۰ پخش میشود.
در این فیلم با بازی نیکولاس بریداس، پام کلیمنرتیف و مین مان ما خواهیم دید: سرگی شانزده ساله پسر بوریس رئیس پرورش دهندگان گوزن شمالی است. او که توسط بزرگ گروه لقب گله دار را به دست آورده، برای اولین بار به قبیله اونک میپیوندد تا گلههای خود را از کوهستانهای سیبری عبور دهند. به عنوان تنها منبع درآمد قبیله، این گوزنها نشانه غرور و افتخار آنها بوده و از هیچ کاری برای محافظت از آنها دریغ نمیکنند...
*فیلم سینمایی «شرق» به کارگردانی «جیم تای هوتا»، جمعه ۳۰ مرداد ساعت ۱۹:۰۰ پخش میشود.
داستان این فیلم با بازی جوناس اسمالدرز، مارتین لیک مایر و مروان کنزاری؛ درباره یک سرباز جوان هلندی است که برای سرکوب تلاشهای استقلال طلبانه پس از جنگ جهانی دوم، به اندونزی، از مستعمرات هلند، اعزام شده و هنگامی که به گردان یک فرمانده سرسخت میرسد، بین وظیفه و وجدانش دچار سردرگمی میشود و ...
*فیلم سینمایی «زیر نور ماه» به کارگردانی «رضا میرکریمی»، جمعه ۳۰ مرداد ساعت ۲۱:۰۰ پخش میشود.
داستان این فیلم دربارهی طلبهای بهنام سید حسن است که معتقد است، چون مانند پدربزرگش میان مردم نیست و نفسش تأثیری ندارد، نمیتواند لباس روحانیت را بپوشد و تنها برای دلخوشی خانوادهاش لباس را بر تن کرده است! روزی در مترو پسرکی لباس روحانیت او را که تازه خریده است، میدزدد. جستجوی او برای لباس موجب آشنایی با بیخانمانان زیر پل رسالت میشود. او همه کتابهایش را میفروشد تا بتواند به آنها کمک کند.
شقایق دهقان، مهران رجبی، علی بکائیان و حسین پرستار در فیلم سینمایی «زیر نور ماه» ایفای نقش کردهاند.
*فیلم سینمایی «به پیش» به کارگردانی «لری یانگ»، جمعه ۳۰ مرداد ساعت ۲۳:۰۰ پخش میشود.
در این فیلم با بازی جکی چان، لو هاچان، گو کیلین، وو جینگ، جوئی یونگ، یو رونگگوانگ، اندی آن، شیائوشنیانگ و شینگ یو خواهید دید: استاد لو بدل کار کهنه کار و پا به سن گذاشتهای است که همراه اسب جوانش (حنایی) روزگار میگذراند. دریافت حکم اولیۀ دادگاه، مبنی بر توقیف حنایی و فروش آن از طریق مزایده، لو را وادار میکند تا پس از سالها به تنها دخترش بائو که کارآموز وکالت بوده و مایل به دیدن پدر نیست، مراجعه کند. استاد لو آنقدر به کارش اهمیت میداده که سالها پیش از همسرش جدا شده و بائو از همان کودکی نزد مادرش بزرگ شده است. چند سال پیش، مادر به خاطر بیماری فوت کرده و بائو همواره پدرش را مسبب این اوضاع دانسته است. به موجب شکایت دادگاه، چون خرید مادر حنایی توسط صاحب قبلی اش مشکل داشته، حالا حنایی هم باید به مزایده گذاشته شود، بدون توجه به اینکه حنایی از بدو تولد، مشکل پا و ریه داشته و اصلاً قرار بوده کشته شود و..
شبکه افق
*فیلم سینمایی «حصار ضد خرگوش» به کارگردانی «فلیپ نویس»، جمعه ۳۰ مرداد ساعت ۱۰:۰۰ پخش خواهد شد.
این فیلم با بازی اورلین سامپی، نیاناساسفوری، کنتربرانا، جیسون کلارک و دیوید گالپیلیل؛ داستان واقعی سه دختر بومی استرالیا، مالی، دیزی و گریسی، را در سال ۱۹۳۱ روایت میکند که به دستور دولت از خانوادههایشان جدا شده و به اردوگاهی دوردست فرستاده میشوند تا مطابق فرهنگ سفیدپوستان تربیت شوند؛ اما مالی، دختر بزرگتر، تصمیم میگیرد همراه دو دختر دیگر فرار کند و برای بازگشت به خانه، سفری بیش از ۲۴۰۰ کیلومتر را در امتداد حصار عظیم ضد خرگوش آغاز میکند، زیرا میداند این حصار به نزدیکی زادگاهشان میرسد. در طول مسیر، آنها با گرسنگی، تشنگی، طبیعت خشن، ترس از دستگیری و تعقیب مأمور دولتی روبهرو میشوند؛ گریسی با فریب مأموران از گروه جدا شده و دوباره دستگیر میشود، اما مالی و دیزی ...
*فیلم تلویزیونی «تولد یک پروانه» به کارگردانی «مجتبی راعی»، جمعه ۳۰ مرداد ساعت ۱۷:۰۰ پخش خواهد شد.
در خلاصه داستان فیلم آمده است: آقا اسماعیل با زن بیوهای که یک پسر و یک دختر دارد ازدواج میکند و منتظر به دنیا آمدن فرزندش میباشد، اما همسرش موقع وضع حمل از دنیا میرود. مرد که با پسر نوجوان زنش تا به حال ارتباط خوبی نداشته با او دوست میشود و پسر هم سعی میکند او را تسلی دهد و ...
یاشار محمودی، رحیم جهانی، سپیده کفشدوز جباری و محمد ناجی در فیلم سینمایی «تولد یک پروانه» بازی کردهاند.
شبکه کودک
*پویانمایی سینمایی جدید «دیپلو داینا» به کارگردانی «ویتک واوشکیک»، پنج شنبه ۲۹ مرداد ساعت ۱۴:۰۰ پخش خواهد شد.
داستان این پویانمایی درباره یک دایناسور کوچک و کنجکاو به نام دیپلودوکوس (دیپلو) است که همراه پدر و مادرش در دنیایی شبیه یک کتاب کمیک زندگی میکند. او همیشه آرزو دارد دنیای بیرون را کشف کند، اما والدینش برای محافظت از او اجازه ماجراجویی نمیدهند. در دنیای واقعی، نقاشی به نام تد خالق این کمیک است. ناشر از او میخواهد داستان دایناسور را کنار بگذارد و او نیز شروع به پاک کردن نقاشیهایش با پاککن میکند. هر بخشی که پاک میشود، در دنیای دیپلو نیز ناپدید میشود. در این میان، پدر و مادر دیپلو نیز به شکل مرموزی محو میشوند و او برای نجات آنها مجبور به فرار میشود. دیپلو بهتدریج متوجه میشود که میتواند از یک دنیای کمیک به دنیای کمیک دیگری سفر کند. او در این سفر با جادوگری به نام هوکوس پوکوس و دو دانشمند عجیب و بامزه آشنا میشود. آنها با هم از سرزمینهای مختلف و موجودات شگفتانگیز عبور میکنند تا راز ناپدید شدن شخصیتها و جهانهای کمیک را کشف کنند، اما ...
*پویانمایی سینمایی جدید «فرمانروای آب» به کارگردانی «مجید اسماعیلی»، جمعه ۳۰ مرداد ساعت ۱۴:۰۰ پخش خواهد شد.
داستان این پویانمایی درباره گروگان گیری یک تیم کارشناسی سازمان ملل در نزدیکی شهر سامرا است؛ گروهی از ایرانیان به رهبری شخصیتی به نام فرید منشأ این بحران را در پایگاههای نظامی خارجی ردیابی کرده و تلاش میکنند تا این تنش را مهار کنند، اما ...
شبکه امید
*فیلم سینمایی جدید «گوتیا» به کارگردانی «باوان واسانتارو پاچوری»، پنجشنبه ۲۹ مرداد ساعت ۱۷:۰۰ پخش خواهد شد.
این فیلم با بازی شاشانک دارنی، آناند اینگله و جاسی کاپور؛ داستان پسر نوجوانی روستایی با نام گوتیا است که از کودکی به تیله بازی علاقه داشته ولی در مدرسه به درخواست او توجهی نمیشود. تا این که با حمایت معلم ورزش مدرسه و آموزشهای او و راه اندازی مسابقات محلی، استانی و کشوری و کسب نتایج مختلف بالاخره موفق میشود ...
*فیلم سینمایی جدید «مورو در برابر سولو» به کارگردانی «کارن اوگانسیان»، جمعه ۳۰ مرداد ساعت ۱۷:۰۰ پخش خواهد شد.
در این فیلم با بازی نیکیتا یفرموف، تیموفی کوچنف و ولادیمیر لیوبیمتسف خواهیم دید: مدتها پیش، سولو ویشکا ملقب به بلبل دزد موفق شد ایلیا مورومتس را با حیله گری شکست دهد. او تاریخ را بازنویسی کرد و تمام شکوههای قهرمانی را به خود اختصاص داد. به لطف اکسیر جاودانگی، بلبل تا به امروز زنده مانده و هنوز نیز دست از افکار پلیدش برنداشته است. حالا مورو که قلبش توسط پدر دانشمند دو نوجوان داستان به واسطه نتایج پژوهشهای تاریخی همسرش باز طراحی شده میخواهد در یک رقابت جانانه سولوی بد ذات را شکست دهد، اما ...
شبکه سلامت (زیرنویس ویژه ناشنوایان)
*فیلم سینمایی «هر شب تنهایی» به کارگردانی «رسول صدرعاملی»، جمعه ۳۰ مرداد ساعت ۱۰:۳۰ پخش میشود.
در این فیلم خواهید دید: عطیه، نویسنده و مجری یک برنامه خانوادگی رادیوست، او هر روز به سوالات شنوندگان این برنامه پاسخ میدهد و به آنها توصیه میکند که با همسرشان چگونه رفتار کنند، تا زندگی زناشویی بهتری داشته باشند. اما بهتازگی زندگی خود او به علت ابتلا به یک بیماری لاعلاج دچار بحران شده است و از ادامه مداوا خسته شده.
لیلا حاتمی و حامد بهداد در فیلم سینمایی «هر شب تنهایی» هنرنمایی کردهاند.
شبکه فراتر (۴k)
*پویانمایی سینمایی «داستان اسباببازی ۳» به کارگردانی «لی آنکریچ»، پنج شنبه ۲۹ مرداد ساعت ۱۳:۰۰ پخش خواهد شد.
در این پویانمایی خواهیم دید: با بزرگشدن اندی، اسباببازیهای او فکر میکنند فراموش شدهاند و قرار است دور ریخته شوند. آنها وارد کارتون اهداء به مهدکودک میشوند تا بچههای جدیدی با آنها بازی کنند. وودی، اسباب بازی محبوب اندی، دنبال آنها میرود تا آنها را قانع کند که هنوز اسباببازیهای اندی هستند و اندی قصد ندارد آنها را دور بریزد. زمانیکه اسباببازیها وارد مهدکودک میشوند، یک خرس به نام لاتسو به آنها اطمینان میدهد که هرروزِ هفته کودکان با آنها بازی میکنند و همیشه بچههای جدیدی وارد مهد کودک میشوند و نیازی نیست اسباببازیها از فراموش شدن یا دور ریخته شدن بترسند. اسباببازیها از شنیدن حرفهای لاتسو هیجانزده هستند و بدون توجه به حرفهای وودی، تصمیم میگیرند در مهدکودک بمانند. لاتسو به اسباببازیها میگوید که باید در کدام بخش باشند. وودی که میداند آنها هنوز به اندی تعلق دارند، بهتنهایی به سمت خانه برمیگردد، اما در راه بازگشت به خانه، یکی از دختربچههای مهدکودک بهنام بانی، او را پیدا میکند و با خود به خانه میبرد. اندی از عروسکهای بانی میشنود که لاتسو خرس بدجنسی است که در گذشته صاحبش او را در خیابان گم کرده و حالا او در مهدکودک، اسباببازیها را حبس میکند و به آنها اجازه بیرون رفتن نمیدهد. وودی برای نجات دوستانش به مهد بازمیگردد، اما ...
*فیلم سینمایی «۲۰۰۱: ادیسه فضایی» به کارگردانی «استنلی کوبریک»، جمعه ۳۰ مرداد ساعت ۱۳:۰۰ پخش خواهد شد.
در این فیلم با بازی کر دولی، گری لاکوود، ویلیام سیلوستر و دانیل ریکتر خواهید دید: پس از کشف دستگاههای فرازمینی اسرارآمیز به نام مونولیت، نژاد بشر با کمک پیشرفتهترین ابرکامپیوتر جهان، عازم سیاره مشتری میشود، اما ...