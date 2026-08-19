نماینده ولی‌فقیه در استان گفت: دشمن با تصور این‌که ترور می‌تواند ایران را به انزوا، تجزیه و تسلیم وادارد، گام در میدان گذاشت؛ غافل از این‌که شهادت، خود به عاملی برای جوشش خونِ تازه در رگ‌های انقلاب، بدل شد.

امام جمعه ایلام/ «شهادت» در مکتب ما، پایان مسیر نیست؛ بلکه سرآغاز رویش‌هاست

امام جمعه ایلام/ «شهادت» در مکتب ما، پایان مسیر نیست؛ بلکه سرآغاز رویش‌هاست

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ حجت‌الاسلام والمسلمین اله‌نور کریمی‌تبار در مراسم گرامی‌داشت اربعین شهادت «رهبر شهید» که با حضور پرشور مردم ولایت‌مدار ایلام برگزار شد، با تبیین ابعاد گفتمانی ولایت فقیه در سپهر نظام اسلامی؛ اربعین شهادت «رهبر شهید» را نقطه عطفی در تداوم راه ولایت و تجلی عزم راسخ ملت ایران دانست و اظهار کرد: محاسبات پوشالی دشمن در برابر ایمان و بصیرت امت اسلامی، راه به‌جایی نخواهد برد.

وی با واکاوی ماهیت ولایت‌فقیه در نظام مقدس جمهوری اسلامی افزود: ولایت‌فقیه، تجسّم قانون، عدالت، تقوا و مجرای تحقق اراده الهی برای استقرار «حیات طیبه» و تأمین سعادت اخروی و دنیوی جامعه است و پیش از آنکه در مسند حاکمیت باشد، خادم و فدایی ملت است.

کریمی‌تبار با اشاره به سیره عملی امام خمینی (ره) و رهبر معظم انقلاب اسلامی اضافه کرد: در منظومه فکری نظام ولایی، پذیرش مسئولیت نه یک فرصت برای انتفاع دنیوی که تکلیفی قدسی است.

وی رهبر جامعه اسلامی باید در تراز شایسته‌ترین، عادل‌ترین و باتقواترین انسان‌ها باشد و شیوه زیست او همواره با اقشار آسیب‌پذیر جامعه هم‌افق باشد.

وی با یادآوری حافظه تاریخی ملت ایران در ادوار گذشته که شاهد واگذاری بخشی از خاک کشور در برابر بیگانگان بود، افزود: تفاوت دوران ما با ادوار سیاه گذشته در همین «ایستادگی» است؛ مردمی که مقتدرانه در برابر زیاده‌خواهی قدرت‌های بزرگ صف‌آرایی کرده و از کیانِ استقلال، تمامیت ارضی و هویت فرهنگی خود جانانه دفاع می‌کند.