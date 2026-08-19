به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز فرماندهی و کنترل مدیریت بحران کشور با صدور هشدار زرد دریایی زرد ، از افزایش سرعت وزش باد و ارتفاع امواج دریا در نواحی ساحلی و دور از ساحل استان‌های خوزستان، بوشهر، هرمزگان، سیستان و بلوچستان، گیلان، گلستان و مازندران از امروز تا جمعه ۳۰ مرداد خبر داد.

بر اساس این هشدار، افزایش سرعت وزش باد و افزایش ارتفاع امواج دریا می‌تواند موجب غرق شدن شناگران و غواصان، پاره شدن تور‌های صیادی و آسیب به قفس‌های پرورش ماهی شود.

ستاد مدیریت بحران اعلام کرد: اختلال در تردد‌های دریایی و تردد قایق‌های صیادی، شناور‌های سبک و نیمه‌سنگین، اختلال در تردد شناور‌های مسافربری و تجاری و اختلال در فعالیت‌های فراساحلی و سکو‌های نفتی از آثار مخاطره و مناطق درگیر این هشدار، نواحی ساحلی و دور از ساحل استان‌های خوزستان، بوشهر، هرمزگان و سیستان و بلوچستان در خلیج فارس، شرق تنگه هرمز و دریای عمان و همچنین استان‌های گیلان، گلستان و مازندران اعلام شده است.

مرکز فرماندهی و کنترل مدیریت بحران کشور توصیه کرده است در فعالیت‌های تفریحی و شیلاتی احتیاط شود و در تردد شناور‌های سبک و نیمه‌سنگین نیز احتیاط لازم صورت گیرد.

همچنین اتخاذ محدودیت و تمهیدات لازم برای فعالیت‌های ساحلی و فراساحلی و فعالیت سکو‌های نفتی و آماده‌باش برای مواجهه با خسارت احتمالی مورد تأکید قرار گرفته است.

این هشدار از امروز تا جمعه ۳۰ مرداد معتبر است و از مدیران کل مدیریت بحران استان‌های درگیر خواسته شده است اقدامات پیشگیرانه و احتیاطی لازم را معمول دارند.