\n\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627 \u0648\u0633\u06cc\u0645\u0627 \u0627\u0628\u0631\u0627\u0647\u06cc\u0645 \u0639\u0632\u06cc\u0632\u06cc \u0631\u0626\u06cc\u0633 \u06a9\u0645\u06cc\u0633\u06cc\u0648\u0646 \u0627\u0645\u0646\u06cc\u062a \u0645\u0644\u06cc \u0648 \u0633\u06cc\u0627\u0633\u062a \u062e\u0627\u0631\u062c\u06cc \u0645\u062c\u0644\u0633 \u0634\u0648\u0631\u0627\u06cc \u0627\u0633\u0644\u0627\u0645\u06cc \u062f\u0631 \u0635\u0641\u062d\u0647 \u0634\u062e\u0635\u06cc \u062e\u0648\u062f \u062f\u0631 \u0641\u0636\u0627\u06cc \u0645\u062c\u0627\u0632\u06cc \u0646\u0648\u0634\u062a:\n\u00a0\n\u200f\u0645\u0644\u062a \u0627\u06cc\u0631\u0627\u0646 \u0647\u0631\u06af\u0632 \u062e\u06cc\u0627\u0646\u062a\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0647\u0645\u06cc\u0634\u06af\u06cc \u0641\u0631\u0627\u0646\u0633\u0647 \u062f\u0631 \u0645\u0648\u0636\u0648\u0639\u0627\u062a\u06cc \u0645\u0627\u0646\u0646\u062f \u062e\u0648\u0646\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0622\u0644\u0648\u062f\u0647\u060c \u0627\u06cc\u0646\u0633\u062a\u06a9\u0633 \u0648 \u0627\u0633\u0646\u067e\u200c\u0628\u06a9 \u0631\u0627 \u0641\u0631\u0627\u0645\u0648\u0634 \u0646\u0645\u06cc\u200c\u06a9\u0646\u062f.\u00a0\u0627\u062f\u0627\u0645\u0647 \u0627\u06cc\u0646 \u0631\u0648\u0646\u062f \u0648 \u0627\u0642\u062f\u0627\u0645\u0627\u062a \u0636\u062f \u0627\u06cc\u0631\u0627\u0646\u06cc \u0641\u0642\u0637 \u0628\u0627\u0639\u062b \u0633\u062e\u062a\u200c\u062a\u0631 \u0634\u062f\u0646 \u0634\u0631\u0627\u06cc\u0637 \u0628\u0631\u0627\u06cc\u0634 \u062e\u0648\u0627\u0647\u062f \u0634\u062f.\n