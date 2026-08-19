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در مراسمی صبر و ایثار خانوادههای معظم شهیدان اسلام تمجید و امید حسن پور در شاهین دژ تجلیل شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، در مراسمی از خانوادههای معظم شهیدان اسلام تمجید و امید حسن پور تجلیل بعمل آمد.
این مراسم باحضور سردار شکوهی نیا مدیرعامل صندوق ذخیره بسیجیان کشور، حجت الاسلام کاظمی نماینده ولی فقیه در ردههای مستقل وزارت پشتیبانی نیروهای مسلح و منصوری ریاست سازمان حسابرسی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سرهنگ رسول حیدری فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه شاهین دژ و نمایندگی ولی فقیه سپاه شهرستان برگزار شد
در این دیدارها سردار شکوهی نیا مدیرعامل صندوق ذخیره بسیجیان کشور خانواده شهدا را بنابه فرمایش رهبر شهیدمان چشم و چراغ این ملت هستند. وتمام ملت ایران مدیون خون پاک این عزیران است.