به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، در مراسمی از خانواده‌های معظم شهیدان اسلام تمجید و امید حسن پور تجلیل بعمل آمد.

این مراسم باحضور سردار شکوهی نیا مدیرعامل صندوق ذخیره بسیجیان کشور، حجت الاسلام کاظمی نماینده ولی فقیه در رده‌های مستقل وزارت پشتیبانی نیرو‌های مسلح و منصوری ریاست سازمان حسابرسی وزارت دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح و سرهنگ رسول حیدری فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه شاهین دژ و نمایندگی ولی فقیه سپاه شهرستان برگزار شد

در این دیدار‌ها سردار شکوهی نیا مدیرعامل صندوق ذخیره بسیجیان کشور خانواده شهدا را بنابه فرمایش رهبر شهیدمان چشم و چراغ این ملت هستند. وتمام ملت ایران مدیون خون پاک این عزیران است.