دریای بوشهر جای صید غیرمجاز نیست

مدیرکل شیلات استان بوشهر با تأکید بر برخورد قاطع با صید غیرمجاز و استفاده از تور‌های ممنوعه گفت: دریای بوشهر جای هیچ‌گونه تخلف صیادی نیست و برای حفظ ذخایر آبزیان، حقوق صیادان قانونمند و معیشت ساحل‌نشینان، با متخلفان برخورد قانونی می‌شود.