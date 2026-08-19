دریای بوشهر جای صید غیرمجاز نیست
مدیرکل شیلات استان بوشهر با تأکید بر برخورد قاطع با صید غیرمجاز و استفاده از تورهای ممنوعه گفت: دریای بوشهر جای هیچگونه تخلف صیادی نیست و برای حفظ ذخایر آبزیان، حقوق صیادان قانونمند و معیشت ساحلنشینان، با متخلفان برخورد قانونی میشود.
بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر
، عقیل امینی اظهار کرد: صید محاصرهای یا پرساین یکی از روشهای بسیار مخرب و ممنوع صید است که در مناطق ساحلی با عناوینی مانند دفره، کروف، پیالهای و شبچراغی شناخته میشود و با تجمع حجم زیادی از آبزیان در اطراف نور، موجب صید گسترده ماهیان میشود.
وی افزود: در این روش، علاوه بر ماهیان بالغ، آبزیان نابالغ و حتی ماهیانی که در دوره زادآوری و تخمریزی قرار دارند نیز گرفتار میشوند و ادامه این روند میتواند به کاهش ذخایر و آسیب به آینده صیادی منجر شود.
مدیرکل شیلات استان بوشهر با اشاره به اقدامات انجامشده در هفتههای اخیر با هدف مقابله با متخلفان، بیان کرد: با همراهی دستگاههای قضایی، انتظامی، امنیتی و دریابانی، چندین شناور و تجهیزات مرتبط با صید غیرمجاز، ۳ خودروی سواری و و یک خودرو سنگین حامل تورهای محاصرهای توقیف شده و پرونده متخلفان برای رسیدگی قانونی به مراجع قضایی ارسال شده است.
امینی ادامه داد: همچنین یک انبار حاوی ۱۷ کیسه تور محاصرهای و بیش از ۹۰ کیسه تور ممنوعه با همکاری یگان حفاظت منابع آبزیان، دریابانی و نیروی انتظامی کشف و ضبط شد.
وی با تأکید بر اهمیت گزارشهای مردمی گفت: بخش مهمی از این کشفیات حاصل همراهی و گزارشهای جامعه صیادی قانونمند است و انتظار داریم صیادان در صورت مشاهده هرگونه تخلف، موضوع را در سریعترین زمان به شیلات شهرستانها، یگان حفاظت منابع آبزیان یا دریابانی اطلاع دهند.
مدیرکل شیلات استان بوشهر یادآور شد: در صورت مشاهده صید محاصرهای، شناور، ادوات صیادی و محصول صیدشده توقیف و پرونده برای طی مراحل قانونی به مراجع قضایی ارسال میشود و در کمیسیون تخلفات صیادی شیلات نیز درباره تخلف شناور و مالک آن رسیدگی خواهد شد.
وی تأکید کرد: صیادان قانونمند سرمایه اصلی شیلات هستند و اجازه نمیدهیم تخلف افراد متخلف و صیادنما، معیشت و اقتصاد این جامعه را تحت تأثیر قرار دهد.