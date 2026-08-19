نخستین نمایشگاه تخصصی نقاشی‌های معصومه علم‌قلیلو، هنرمند خویی، با عنوان «نگارا» در این شهرستان گشایش یافت.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، نخستین نمایشگاه تخصصی نقاشی‌های معصومه علم‌قلیلو، هنرمند خویی، با عنوان «نگارا» در این شهرستان گشایش یافت.

معصومه علم‌قلیلو که ۱۵ سال است به صورت مستمر در عرصه نقاشی فعالیت می‌کند، در این نمایشگاه مجموعه‌ای از آثار خود را با تمرکز بر سبک رئالیسم در معرض دید علاقه‌مندان قرار داده است.

این هنرمند خویی در آثار خود با بهره‌گیری از تکنیک رنگ روغن روی مخمل و همچنین استفاده از سیاه‌قلم، تلاش کرده است جلوه‌ای متفاوت از نقاشی واقع‌گرایانه را ارائه کند.

علم قلیلو درگفتگوبا خبرگزاری صداوسیما با اشاره به سال‌ها فعالیت و تجربه در عرصه نقاشی، برگزاری نخستین نمایشگاه تخصصی آثارش را گامی مهم در مسیر حرفه‌ای خود عنوان کرد و گفت: برپایی این نمایشگاه فرصتی برای معرفی بخشی از دستاورد‌های سال‌ها فعالیت هنری و ارتباط مستقیم با علاقه‌مندان هنر است.

نمایشگاه «نگارا» مجموعه‌ای از آثار این هنرمند خویی را شامل می‌شود و تا ۳۱ مرداد ماه پذیرای علاقه‌مندان و هنردوستان است.

معصومه علم‌قلیلو از هنرمندان فعال شهرستان خوی است که فعالیت هنری خود را با تمرکز بر نقاشی واقع‌گرایانه دنبال می‌کند و در آثارش بر دقت در جزئیات، ظرافت اجرا و استفاده از شیوه‌های متفاوت در ارائه اثر تأکید دارد.