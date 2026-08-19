اجرای ۳۰ طرح عمرانی برای ارتقای سرانههای فرهنگی در مشکین دشت
شهردار مشکین دشت با اشاره به اجرای ۳۰ طرح عمرانی برای ارتقای سرانههای فرهنگی، رفاهی، خدماتی و ورزشی در نقاط مختلف شهر گفت: در حال حاضر درمحله کریم آباد و مهندسی زراعی طرح ساخت فرهنگسرا و در محله ابراهیم آباد طرح فرهنگی ورزشی در دست اقدام است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای البرز
، حمید احمدی نسب معاونت عمران شهرداری مشکین دشت با اشاره به ساخت فرهنگسرای محله کریمآباد گفت: این فرهنگسرا در زمینی به مساحت ۳۰۰ متر مربع با زیربنای ۱۵۰۰ متر شامل ۵ طبقه دارای امکاناتی همچون کتابخانه، قرائت خانه، مخزن کتاب، ۳ باب مغازه تجاری، پارکینگ اختصاصی، دفاتر مدیریت و اساتید و کلاسهای آموزشی است که در دست اقدام است.
سلگی شهردار مشکین دشت نیز با اشاره به اجرای ۳۰ طرح عمرانی برای ارتقای سرانههای فرهنگی، رفاهی، خدماتی و ورزشی در نقاط مختلف شهر گفت: در حال حاضر درمحله کریم آباد و مهندسی زراعی طرح ساخت فرهنگسرا و در محله ابراهیم آباد طرح فرهنگی ورزشی در دست اقدام است.
وی در ادامه گفت: بیش از ۱ همت بودجه شهر مشکین دشت است که با تلاشهای صورت گرفته حدود ۶۰ درصد در بخش عمرانی و ۴۰ درصد آن نیز برای بخشهای دیگر هزینه شده است.
سلگی در پایان با اشاره به عقد سه قرارداد برای اجرای طرح فرهنگسرای محله کریمآباد گفت:این طرح با هزینهای بالغ بر ۶۵ میلیارد تومان در دست اجرا است که با توجه به تورمهای اخیر و با نظارت دقیق بزودی مرحله نهایی این فرهنگسرا در بخش نازک کاری به متیان خواهد رسید و این طرح در هفته دولت برای استفاده شهروندان به بهره برداری خواهد رسید.