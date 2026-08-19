به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مدیرکل تعزیرات حکومتی استان گفت:پرونده متهمی که مبادرت به نگهداری از کالای قاچاق خودروی سواری بی‌ام دبلیو با استفاده از پلاک تقلبی خودروی داخلی کرده بود، در شعب ویژه تخلفات قاچاق کالا و ارز شهرستان اصفهان رسیدگی شد.

حسین ایزدی افزود:پس از اظهار نظر کارشناسان راهور در خصوص تقلبی بودن پلاک درج شده بر روی خودروی قاچاق و غیر قانونی بودن ورود و نگهداری خودرو، علاوه بر ضبط و توقیف کالای قاچاق، راننده متخلف به تعزیر پرداخت ۲۳ میلیارد و ۵۹۲ میلیون ریال جزای نقدی معادل یک برابر ارزش کالای توقیفی محکوم، رای صادرشده تایید و جریمه دولتی دریافت شد.

وی ادامه داد: این پرونده با تلاشماموران انتظامی از پلیس امنیت اقتصادی تشکیل و به تعزیرات حکومتی استان برای رسیدگی ارسال شده بود.