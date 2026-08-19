مدیرعامل سازمان انتقال خون ایران گفت:سازمان انتقال خون ایران دو سرمایه اجتماعی مهم دارد؛ نخست مردم به‌عنوان اهداکنندگان خون و دوم کارکنان شریف این سازمان که در شرایط سخت، مسئولیت خود را با جدیت دنبال کردند.

همدلی مردم و کارکنان انتقال خون، ضامن تأمین خون در روزهای جنگ

همدلی مردم و کارکنان انتقال خون، ضامن تأمین خون در روزهای جنگ

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما؛ احمد قره‌باغیان، مدیرعامل سازمان انتقال خون ایران و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، با اشاره به نقش جشنواره شهید رجایی در ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی اظهار کرد: این جشنواره می‌تواند عملکرد دستگاه‌ها را در مقایسه با برنامه‌ها و اهداف تعیین‌شده بررسی کند و مشخص سازد چه اقداماتی انجام شده، چه اقداماتی انجام نشده و کدام فعالیت‌ها می‌توانست با کیفیت بهتری انجام شود.

وی افزود: جشنواره شهید رجایی هم از جنبه شناسایی و معرفی عملکرد‌های مطلوب اهمیت دارد و هم با مشخص‌کردن نقاط قابل‌بهبود، می‌تواند در پویایی و ارتقای فرایند‌ها و فعالیت‌های دستگاه‌های دولتی نقش مؤثری داشته باشد.

قره‌باغیان در ادامه با اشاره به عملکرد کارکنان سازمان انتقال خون در روز‌های جنگ گفت: سازمان انتقال خون ایران دو سرمایه اجتماعی مهم دارد؛ نخست مردم به‌عنوان اهداکنندگان خون و دوم کارکنان شریف این سازمان که در شرایط سخت، مسئولیت خود را با جدیت دنبال کردند.

مدیرعامل سازمان انتقال خون ایران ادامه داد: در روز‌های جنگ، کارکنان سازمان انتقال خون در کنار مردم پای کار بودند؛ خون‌های اهدایی را دریافت کردند، آزمایش‌های لازم را انجام دادند، فرآورده‌های خونی را تهیه کردند و در اختیار مراکز درمانی قرار دادند.

وی با بیان اینکه در این مدت هیچ گزارشی از کمبود خون و فرآورده‌های خونی وجود نداشت، تصریح کرد: با وجود افزایش نیاز‌های درمانی و جابه‌جایی خون و فرآورده‌ها میان استان‌ها، تلاش شد نیاز بیماران و مراکز درمانی در سراسر کشور تأمین شود.

قره‌باغیان با اشاره به شرایط ویژه استان‌های مهمان‌پذیر افزود: در این استان‌ها علاوه بر پاسخگویی به نیاز مردم بومی، باید نیاز مسافران و بیماران نیز تأمین می‌شد؛ از بیماران مبتلا به سرطان و تالاسمی گرفته تا بیماران دیالیزی، زنان باردار و مصدومان حوادث ترافیکی.

وی تأکید کرد: در آن شرایط، همدلی و وفاق میان مردم، اهداکنندگان خون و کارکنان سازمان انتقال خون باعث شد بتوانیم پاسخگوی نیاز مراکز درمانی و بیماران در سراسر کشور باشیم