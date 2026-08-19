به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، محمد عبداللهی از اداره راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای شهرستان خواست با توجه به خطرات موجود در مسیر پل مقاومت تا شهر هریس که تاکنون تصادفات و حوادث ناگوار متعددی در این جاده رخ داده است، به ایمن‌سازی و بهسازی مسیر اقدام کند.

وی همچنین با اشاره به اهمیت امدادرسانی سریع در مواقع اضطراری، بر ضرورت ایجاد محل فرود بالگرد در بیمارستان امام حسین(علیه السلام) هریس و بهسازی مسیر پایگاه اورژانس گردنه گردشگری شرلان تأکید کرد و آن را از نیاز‌های مهم حوزه درمان شهرستان دانست.