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در همایش گرامیداشت روز صنعت و معدن از ۲۵ تولیدکننده نمونه صنعتی و معدنی استان گیلان، تجلیل شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گیلان؛ همایش گرامیداشت روز صنعت و معدن امروز با حضور استاندار گیلان برگزار و در آن از ۲۵ تولیدکننده برتر صنعتی و معدنی استان تجلیل شد.
استاندار گیلان در این همایش، با اشاره به اهمیت تولید در کشور گفت: با وجود جنگ اخیر و آسیبهای واردشده به برخی از زیرساختهای صنعتی و انرژی، اتخاذ تدابیر مناسب و بهرهگیری از تجارب جهانی در زمینه مدیریت مصرف انرژی، در مدیریت این شرایط مؤثر بود.
هادی حقشناس با تأکید بر اهمیت بخش خصوصی و ضرورت ورود سرمایهگذاران به این حوزه افزود: گیلان سرزمین فرصتهاست و از منابع انسانی، موقعیت جغرافیایی و توانمندیهایی برخوردار است که با بسیاری از استانهای کشور قابل مقایسه نیست و تلاش میکنیم از این ظرفیتها در حوزههای مختلف، از جمله صنعت و گردشگری، به بهترین شکل استفاده کنیم.
وی با اشاره به ظرفیت جوانان استان در حوزه فناوری و هوش مصنوعی افزود: برای بهرهگیری از استعداد و توانمندی جوانان، زمینی با امکانات کامل از جمله اینترنت پرسرعت برای توسعه فناوری و هوش مصنوعی در نظر گرفتهایم.
استاندار گیلان همچنین با اشاره به برخی مشکلات زیرساختی استان، از جمله پسماند، فاضلاب و تصفیهخانهها و نیمهکاره بودن سدهایی مانند دیورش، پلرود و شفارود، گفت: در استانی که جزو پربارشترین مناطق کشور محسوب میشود، نباید تأمین آب مورد نیاز شالیزارها به میزان بارش برف در استان کردستان و پر شدن سد سپیدرود وابسته باشد.
هادی حقشناس با اشاره به ظرفیتهای شهرستان رودبار، بهویژه منطقه لوشان، در زمینه انرژی گفت: این منطقه از سه نعمت آب، باد و نور خورشید برخوردار است و اگر قرار باشد شهرک انرژی در استان ایجاد شود، لوشان میتواند یکی از بهترین گزینهها باشد.
وی در پایان ابراز امیدواری کرد: در سفر هیئت دولت به گیلان، با تجمیع دیدگاهها و استفاده از توانمندیهای استان، زمینه تقویت ظرفیتهای موجود و حل مشکلات گیلان فراهم شود.
گیلان با توسعه شهرکهای تخصصی و لجستیک، به قطب صنعت غذا و صادرات تبدیل میشود
مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت و مدیرکل حوزه وزارتی، در این همایش با اشاره به نقش تولید در اشتغال، صادرات، ارزآوری و کاهش تورم، گفت: با توجه به مشکلات متعدد حوزه صنعت از جمله چالشهای انرژی و تحریمها، باید برای بهبود وضعیت تولید راهکارهای عملی ارائه کنیم و رقابتی شدن صنعت یکی از مهمترین این راهکارهاست.
سیدعباس حسینی، با تأکید بر ضرورت حفظ رفیتهای موجود افزود: باید بر اساس توانمندیها و مزیتهای هر استان، برنامهریزی و سرمایهگذاری انجام شود و وزارت صمت نیز تحقق چهار مزیت را در دستور کار قرار داده است.
وی، با اشاره به اینکه این استان از نیروی انسانی نخبه برخوردار است و توان جذب نخبگان از سراسر کشور را نیز دارد، گفت: ساخت شهرک بیوتکنولوژی بهعنوان نخستین شهرک تخصصی کشور در سپیدرود رشت آغاز شد و واگذاری آن تا پایان سال انجام خواهد شد که این طرح علاوه بر ایجاد اشتغال برای هزار و ۹۰۰ نفر، میتواند موجب جهش قابل توجهی در حوزه صنعت استان شود.
مشاور وزیر صمت با اشاره به وجود ۲ هزار و ۴۰۰ واحد صنعتی در گیلان گفت: از این تعداد، ۲ هزار واحد فعال و ۴۰۰ واحد غیرفعال هستند که همچنین تنها ۲۷ درصد واحدهای صنعتی استان با بیش از ۷۰ درصد ظرفیت تولید فعالیت میکنند و ظرفیت تولید سایر واحدها کمتر از ۷۰ درصد است.
وی تصریح کرد: وزارت صمت برای نخستینبار دستورالعمل «تولید بدون کارخانه» را برای بیش از ۱۹۰ واحد صنعتی در تهران اجرا کرده و قرار است این طرح در گیلان بهعنوان دومین استان کشور نیز اجرا شود تا از ظرفیتهای موجود در واحدهای صنعتی دارای ظرفیت بدون استفاده به شکل بهتری استفاده شود.
سیدعباس حسینی همچنین مزیت جغرافیایی گیلان و دسترسی این استان به مسیرهای زمینی، ریلی، دریایی و هوایی و نیز برخورداری از منطقه آزاد انزلی را از ظرفیتهای مهم اقتصادی استان دانست و گفت: در چند ماه آینده عملیات اجرایی شهرک لجستیک با هدف افزایش توان صادرات و واردات و توسعه اقتصادی استان آغاز خواهد شد تا این طرح تا پایان سال وارد مراحل اجرایی شود.
وی با بیان اینکه گیلان اکنون قطب کشاورزی کشور است، افزود: این استان باید به قطب صنعت غذا نیز تبدیل شود، در همین راستا، چهار خوشه برنج، زیتون، چای و بادام در وزارت صمت تعریف شده است تا با برندسازی و توسعه فرآوری، زمینه افزایش صادرات این محصولات فراهم شود.
رشد ۱۶ درصدی صادرات گیلان
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت گیلان هم در این همایش با بیان اینکه با وجود شرایط سخت اقتصادی، «اتاق وضعیت صنعت و تولید» در استان تشکیل شد، گفت: در این چارچوب، جلساتی با حضور تولیدکنندگان و فعالان صنعتی برگزار شد تا موانع و مشکلات موجود شناسایی و برای رفع آنها اقدام شود.
تیمور پورحیدری افزود: موضوعات مالیاتی، مسائل تأمین اجتماعی و معوقات بانکی واحدهای تولیدی، با تدبیر استاندار و در قالب یک کار تیمی منسجم در سطح استان مورد پیگیری قرار گرفت و گیلان در این حوزه جزو استانهای پیشگام کشور بود.
وی با تأکید بر اینکه اقدامات انجامشده تنها به حفظ وضع موجود محدود نمانده است، گفت: علاوه بر حفظ وضعیت موجود، در مسیر توسعه نیز حرکت کردهایم و اکنون ۲۳۳ طرح صنعتی با پیشرفت بالای ۶۰ درصد با سرمایهگذاری ۱۳ همتی در استان در حال اجراست که این رقم، گامی بلند برای آینده صنعت گیلان به شمار میرود.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت گیلان با اشاره به در پیش بودن سفر رئیسجمهور به استان، گفت: برنامهریزیهای لازم انجام شده است تا با همکاری بانکها، سرمایه در گردش و تسهیلات مورد نیاز واحدهای تولیدی تأمین شود و این طرحها به مرحله بهرهبرداری برسند.
پورحیدری با بیان اینکه ۲ هزار و ۲۷۵ واحد صنعتی دارای پروانه در استان فعالند که بیش از ۷۰ هزار نفر در آنها مشغول به کار هستند، افزود: از ابتدای امسال تاکنون، ثبت ۲۸ طرح صنعتی جدید و صدور ۶۵ پروانه بهرهبرداری جدید محقق شده که این آمار نشاندهنده اعتماد سرمایهگذاران به ظرفیتها و پتانسیلهای استان گیلان است.
وی با اشاره به وضعیت تجارت و صادرات استان نیز گفت: با تبیین هدف راهبردی استان، به دنبال تبدیل تولید به ارزش افزوده، حضور در بازارهای جهانی و اهتزاز پرچم پرافتخار ایران در آن سوی مرزها هستیم.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت گیلان افزود: بر همین اساس، تا مردادماه ۱۴۰۵، صادرات استان با رشد ۱۶ درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته همراه بوده و ارزش صادرات گیلان به ۲۶۷ میلیون دلار رسیده است، همچنین ارزش واردات مواد اولیه مورد نیاز خطوط تولید استان حدود ۲ و نیم میلیون دلار بوده است.
تکمیل زنجیره تولید و حمایت از سرمایهگذاری، ضرورت صنعت گیلان
رئیس مرکز آموزش بازرگانی گیلان نیز در این همایش با بیان اینکه حمایت از تولید یک ضرورت ملی است، گفت: هر واحد تولیدی و صنعتی زمینهساز ایجاد اشتغال، افزایش صادرات و ارزآوری است.
روهام قلیچی افزود: استان گیلان با برخورداری از ظرفیتها و توانمندیهای متنوع، از جمله در حوزه صنایع تبدیلی، دانشبنیان و دریامحور، نیازمند تکمیل زنجیره تولید، جلوگیری از خامفروشی، حمایت از بخش خصوصی و سرمایهگذاری، رفع موانع تولید و ایجاد اطمینان و ثبات برای فعالان این حوزه است.
در ادامه این مراسم، ۵ نفر از فعالان صنعتی استان به بیان دیدگاهها، دغدغهها و پیشنهادهای خود در زمینه تولید و فعالیتهای صنعتی پرداختند.