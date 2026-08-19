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استاندار کهگیلویه و بویراحمد از پیشرفت ۵۰ درصدی پل مهریان در ضلع غربی شهر یاسوج خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، یداله رحمانی، در بازدید میدانی از پل مهریان، این طرح را یکی از مهترین طرحهای در دست ساخت استان دانست و با تأکید بر اهمیت راهبردی آن گفت: پل مهریان به دلیل موقعیت ممتاز، هم ورودی اصلی شهر یاسوج از سمت سیسخت و هم نقطه اتصال استان به شبکه آزاد راه کشور محسوب میشود.
وی با بیان اینکه این طرح در ابتدای دولت چهاردهم حدود ۲۰ درصد پیشرفت داشت و متوقف شده بود افزود: دلایل توقف این پل مربوط به مسائل تأمین مالی و معارضات اجتماعی بود که با تلاشهای صورت گرفته، تقریباً چند نفر از معارضان اصلی برطرف شده و دو نفر دیگر در دستور کار است.
رحمانی اضافه کرد: با توجه به اهمیت موضوع، این طرح در فهرست پروژههای مصوب سفرهای ریاستجمهوری قرار گرفته و در چارچوب اتصال محور یاسوج به اقلید، جهت تبدیل شدن به بزرگراه و آزاد راه قرار دارد و اعتبارات خوبی اختصاص یافته که بخشی پرداخت شده است و برای جذب سایر منابع پیگیریهای لازم انجام میشود.
استاندارکهگیلویه و بویراحمد همچنین در حاشیه بازدید از محور اتصال استان به شبکه آزاد راهی کشوربا اشاره به اهمیت راهبردی اتصال محور یاسوج به شبکه آزادراهی کشور، از تغییر چشمگیر در طول مسیر و کاهش ۱۴ کیلومتری مسافت خبر داد.
یداله رحمانی، این طرح را یکی از طرحهای کلیدی و خواستههای دیرینه مردم استان برای خروج از بنبست ارتباطی دانست.
وی با اشاره به مزیتهای فنی این پروژه افزود: طول مسیر کنونی یاسوج به آزادراه شیراز - اصفهان حدود ۷۱ کیلومتر است که با احداث این محور جدید، مسیر مذکور به ۵۷ کیلومتر کاهش مییابد که این امر تأثیر بسزایی در کاهش مصرف سوخت، زمان سفر و توسعه شبکه حملونقل استان خواهد داشت
استاندار کهگیلویه و بویراحمد با تشریح جزئیات قرارداد افزود: از این ۵۷ کیلومتر قرارداد مرحله نخست به طول ۱۲ کیلومتر با اعتباری بالغ بر دو هزار و ۳۸۰ میلیارد تومان و ۲۵ درصد افزایش منعقد شده و هماکنون عملیات اجرایی در ۵ کیلومتر ابتدایی با پیشرفت کاری حدود چهار درصد در حال انجام است.