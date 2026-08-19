با اقدامات فوری بنیاد علوی در آذربایجان غربی ۱۸۰ واحد‌ خسارت دیده تجاری، اقتصادی و تولیدی از تجاوز رژیم صهیونیستی-آمریکایی به فعالیت بازگشتند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، دیمن کاشفی دوست، مجری برنامه‌های این بنیاد در آذربایجان غربی، از اجرای سه محور عملیاتی در پی حملات اخیر رژیم صهیونیستی-آمریکایی به این استان خبر داد و گفت: تیم تسهیلگری بنیاد علوی از ساعات نخستین تجاوز، بدون وقفه در کنار مردم و مدیریت استان قرار گرفت و اقدامات خود را در سه حوزه کلیدی متمرکز کرد.

حمایت از تولید و اشتغال؛ بازگشت ۱۸۰ واحد اقتصادی به چرخه تولید

کاشفی دوست با اشاره به شناسایی سریع واحد‌های خسارت دیده تجاری، اقتصادی و تولیدی اظهار داشت: بلافاصله پس از حادثه، این واحد‌ها به بانک‌های عامل معرفی شدند و روند پیگیری واریز تسهیلات به صورت مستمر دنبال گردید. وی افزود: در این راستا، تعداد ۱۸۰ واحد تجاری و اقتصادی در شهرستان‌های ارومیه، پیرانشهر، اشنویه، مهاباد، بوکان و سردشت معرفی شدند که موفق شدند در کمتر از یک ماه به چرخه تولید بازگردند.

حمایت از معیشت و مسکن؛ تامین لوازم ضروری برای ۷۰۴ واحد مسکونی

مجری برنامه‌های بنیاد علوی در ادامه به اقدامات معیشتی اشاره کرد و گفت: برای خانواده‌های دارای واحد‌های مسکونی خسارتدیده، تسهیلات ودیعه مسکن در نظر گرفته شد. همچنین پویش «ایران همدل» در استان عملیاتی شده و تاکنون ۷۰۴ واحد مسکونی موفق به تهیه لوازم ضروری منزل شدهاند. به گفته وی، نیمی از این کمک‌ها بهصورت بلاعوض و نیمی دیگر در قالب تسهیلات کمبهره بانکی تامین شده است. این طرح همچنان ادامه دارد و هدفگذاری شده تا یک هزار و ۲۰۰ واحد خسارتدیده از این حمایت بهرهمند شوند.

ارتقای پدافند غیرعامل؛ تجهیز ۲۰ درصد نانوایی‌های استان به ژنراتور

کاشفیدوست سومین اقدام را در حوزه پدافند غیرعامل عنوان کرد و افزود: با اقدامات انجامشده، ۲۰ درصد از نانوایی‌های استان به ژنراتور برق مجهز شدهاند. وی خاطرنشان کرد: تعدادی از نانوایی‌ها نیز در مرحله بانکی دریافت تسهیلات قرار دارند و گروهی دیگر موفق به اخذ تسهیلات شده و هماکنون بهصورت دوگانهسوز فعالیت میکنند.

وی در پایان تاکید کرد: تمامی این اقدامات با هماهنگی مدیریت استان و بهصورت جهادی و مستمر در حال پیگیری است و تا تأمین کامل نیاز‌های آسیبدیدگان متوقف نخواهد شد.

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