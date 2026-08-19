به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، محل رفع نقص کارت شرکت در آزمون سراسری دانشگاه‌ها در مناطق مختلف استان مازندران اعلام شد.

بنا بر اعلام سازمان سنجش؛ کارت متقاضیان شرکت در آزمون سراسری و آزمون اختصاصی پذیرش دانشجو-معلم در دانشگاه‌های فرهنگیان و تربیت دبیر شهید رجایی سال ۱۴۰۵ به همراه راهنمای شرکت در این آزمون، از دوشنبه ۲۶ مرداد تا روز چهارشنبه ۲۸ مرداد در سامانه جامع آزمون سراسری برای مشاهده و پرینت، فعال است.

متقاضیان یک گروه آزمایشی اصلی شامل «علوم ریاضی، علوم انسانی و علوم تجربی» به همراه یکی از گروه‌های آزمایشی هنر یا زبان‌های خارجی دارای ۲ کارت ورود به جلسه هستند و متقاضیان باید طبق تاریخ و آدرس تعیین شده بر روی کارت شرکت در آزمون، به حوزۀ امتحانی مربوط مراجعه کنند.

فرایند برگزاری آزمون صبح‌ها رأس ساعت ۷:۳۰ و بعدازظهر‌ها ساعت ۱۵:۰۰ آغاز می‌شود و دربِ حوزه‌های امتحانی به ترتیب رأس ساعت ۷:۰۰ صبح و ۱۴:۳۰ بسته خواهد شد و هر متقاضی برای حضور در جلسه آزمون علاوه‌بر پرینت کارت شرکت در آزمون گروه آزمایشی مربوط، لازم است اصل کارت ملی و یا اصل شناسنامه عکس‌دار را همراه داشته باشد و از ورود متقاضیانی که اصل کارت ملی و یا اصل شناسنامه را همراه نداشته باشند جلوگیری خواهد شد.

رئیس سازمان سنجش به متقاضیان توصیه کرد برای کسب اطلاعات و جزئیات دقیق برگزاری آزمون مانند شیوه رفع نقص و مغایرت کارت ورود به جلسه، زمان و نحوۀ اعلام علاقه‌مندی به شرکت در آزمون‌های عملی رشتۀ علوم ورزشی و برخی از رشته‌های گروه آزمایشی هنر، تعداد سؤالات و مدت پاسخ‌گویی دفترچه‌های سؤال و ... اطلاعیه منتشر شده در تارنمای سازمان سنجش آموزش کشور و همچنین راهنمای شرکت در آزمون سراسری سال ۱۴۰۵ که همراه کارت شرکت در آزمون از طریق سامانه جامع آزمون سراسری قابل دریافت است را به دقت مطالعه کنند.

محل رفع نقص کارت شرکت در آزمون سراسری

داوطلبان چنانچه نسبت به اطﻼعات مندرج در موارد به شرح ذیل مﻌترض هستید، ضروری است برای بررسی موضوع در روز چهارشنبه

٢٨/٠٥/١٤٠٥) صبح از ساعت٨:٣٠ الی١٢:٠٠و بعدازظهر از ساعت١٤:٠٠ الی١٧:٠٠ (به نمایندة سازمان سنجش آموزش کشور

مستقر در واحد رفﻊ نقص حوزه مربوطه براساس جدول شماره٢) ذیل همین اطﻼعیه (مراجﻌه نمایند

جدول شماره ۲-آدرس محل رفع نقص کارت شرکت در آزمون حوزه خواهران و برادران آزمون‌های سراسری و اختصاصی پذیرش دانشجو-معلم در دانشگاه‌های فرهنگیان و تربیت دبیر شهید رجایی سال ۱۴۰۵

استان مازندران

ساری: بلوار خزر، خیابان شهید مطهری (طبرستان) دانشگاه ملی مهارت مازندران

آمل: میدان قائم، خیابان طالقانی، اباذر ۳۵، دانشگاه فناوری‌های نوین آمل

بابل: خیابان شریعتی، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

بندپی شرقی و کلاردشت: حوزه خواهران و برادران: مدیریت آموزش و پرورش شهرستان ذیربط

بابلسر: خیابان پاسداران، سازمان مرکزی، دانشگاه مازندران

بهشهر: کیلومتر ۳ جاده دریا، دانشگاه علم و فناوری مازندران

تنکابن:خیابان فردوسی غربی، کوچه شهدای دانشجو - موسسه آموزش عالی آیندگان

جویبار: منطقه ساحلی چپکرود، دانشگاه آزاد اسلامی واحد جویبار

چالوس: خیابان ۱۷ شهریور – دانشکده صنایع دستی، میراث فرهنگی و گردشگری چالوس

رامسر: بلوار شهید عباس مفرد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رامسر

سوادکوه: پل سفید، دو راهی آلاشت، ساختمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوادکوه

قائم شهر: کیلومتر ۷ جاده نظامی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم شهر

محمود آباد: خیابان آزادی، بلوار شهدای نفتکش- دانشکده ملی مهارت محمودآباد

نکا: کیلومتر ۶ جاده نکا- بهشهر، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نکا

نور: ابتدای جاده چمستان، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نور

نوشهر: چالوس، خیابان ۱۷ شهریور، دانشکده میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری

جدول شماره ۱– شهرستان و یا بخش محل اجرای آزمون متقاضیان شرکت در آزمون‌های سراسری و اختصاصی پذیرش دانشجو-معلم در دانشگاه‌های فرهنگیان و تربیت دبیر شهید رجایی سال ۱۴۰۵

استان مازندران:

ساری: شهرستان‌های ساری و میاندورود

آمل: شهرستان آمل

بابل: شهرستان بابل به جز متقاضیان بخش بندپی شرقی

بندپی شرقی: بندپی شرقی از شهرستان بابل

بابلسر: شهرستان‌های بابلسر و فریدونکنار

بهشهر: شهرستان‌های بهشهر و گلوگاه

تنکابن: شهرستان‌های تنکابن و عباس آباد

جویبار: شهرستان جویبار

چالوس: شهرستان چالوس

رامسر: شهرستان رامسر

سوادکوه: شهرستان‌های سوادکوه و سوادکوه شمالی

قائم شهر: شهرستان‌های قائم شهر و سیمرغ

کلاردشت: شهرستان کلاردشت

محمودآباد: شهرستان محمودآباد

نکا: شهرستان نکا

نور: شهرستان نور

نوشهر: شهرستان نوشهر

آزمون اختصاصی گروه آزمایشی علوم تجربی صبح فردا پنجشنبه و گروه‌های آزمایشی هنر و زبان‌های خارجی بعدازظهر فردا پنجشنبه ۲۹ مرداد و آزمون گروه‌های آزمایشی علوم ریاضی و فنی و علوم انسانی صبح روز جمعه ۳۰ مرداد ماه ۱۴۰۵ در ۴۱۵ شهرستان سراسر کشور برگزار خواهد شد.