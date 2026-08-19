به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، فرمانده انتظامی شهرستان فیروزآباد گفت: در پی نارضایتی شهروندان در خصوص تردد موتورسیکلت‌های سنگین در شهر و خیابان‌های اصلی در اواخر شب، توقیف وسایط نقلیه مذکور در دستور کار قرار پلیس این شهرستان قرار گرفت.

سرهنگ ابوالحسن مزارعی بیان کرد: ماموران این فرماندهی با حضور نامحسوس در محل تردد موتورسیکلت‌های مذکور، موفق شدند ۲ دستگاه موتورسیکلت ۱۳۰۰cc فاقد مدارک و مجوز گمرکی را توقیف کنند.

فرمانده انتظامی شهرستان فیروزآباد با بیان اینکه کارشناسان مربوطه ارزش این وسایط نقلیه را ۵۰ میلیارد ریال اعلام کردند، گفت: در این خصوص پرونده تشکیل و مالکان به مرجع قضایی معرفی شدند.

شهرستان فیروزآباد در جنوب غرب فارس و در فاصله ۹۵ کیلومتری شیراز قرار دارد.