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رئیس قوه قضاییه با صدور حکمی، «عمران علیمحمدی» را بهعنوان رئیسکل دادگستری استان لرستان منصوب کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، با حکم حجتالاسلاموالمسلمین غلامحسین محسنی اژهای، رئیس قوه قضاییه، عمران علیمحمدی بهعنوان رئیسکل دادگستری استان لرستان منصوب شد.
علیمحمدی پیش از این ریاستکل دادگستری استان ایلام را بر عهده داشت و اکنون با حکم رئیس قوه قضاییه، سکان دستگاه قضایی استان لرستان را در دست گرفت.
در سوابق اجرایی رئیسکل جدید دادگستری لرستان، مسئولیتهایی از جمله ریاست شعب مختلف دادگستری در استان ایلام، جانشینی رئیسکل دادگستری ایلام و ریاست شعبه ۲۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران دیده میشود.
پیش از این، حجتالاسلاموالمسلمین سعید شهواری از سال ۱۴۰۲ تاکنون ریاستکل دادگستری استان لرستان را بر عهده داشت.
وی نیز به عنوان معاون قضایی سازمان قضایی نیروهای مسلح کشور و رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح استان تهران منصوب شد.