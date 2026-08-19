چنارهای تهراندشت در ساوجبلاغ یکی پس از دیگری خشک میشوند
تهراندشت ساوجبلاغ؛ چنارهای پنجاه و شصتساله این منطقه، سالهاست بخشی از سیمای طبیعی و هویت این مسیر هستند؛ اما امروز یکی پس از دیگری خشک میشوند و در میان بیتوجهی، ایستاده میمیرند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای البرز
، بخشی از این خشکیدگی، حاصل عوامل انسانی و ساختوسازهای حاشیه مسیر و بخشی دیگر ناشی از بیآبی و نبود رسیدگی است. درختانی که با آبیاری، هرس، کوددهی و مراقبت اصولی میتوانستند همچنان سرسبز بمانند.
این چنارها در مسیر ارتباطی بیش از ۲۰ روستا قرار دارند؛ روستاهایی که هرکدام دهیاری دارند، اما به نظر میرسد هیچ ارگان و نهادی مسئولیت مستقیم حفاظت از این درختان را بر عهده نمیگیرد. اگر امروز برای این میراث طبیعی تصمیمی گرفته نشود، فردا چیزی جز تنههای خشک و خاطرهای از چنارهای کهنسال این مسیر باقی نخواهد ماند.