چنارهای تهراندشت در ساوجبلاغ یکی پس از دیگری خشک می‌شوند

تهراندشت ساوجبلاغ؛ چنارهای پنجاه و شصت‌ساله این منطقه، سال‌هاست بخشی از سیمای طبیعی و هویت این مسیر هستند؛ اما امروز یکی پس از دیگری خشک می‌شوند و در میان بی‌توجهی، ایستاده می‌میرند.