معاون استاندار و فرماندار ویژه خوی بر ضرورت استفاده هدفمند از ظرفیت خیران، مؤسسات خیریه و نهاد‌های حمایتی برای رفع مشکلات معیشتی و اجتماعی شهرستان تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، معاون استاندار و فرماندار ویژه خوی بر ضرورت استفاده هدفمند از ظرفیت خیران، مؤسسات خیریه و نهاد‌های حمایتی برای رفع مشکلات معیشتی و اجتماعی شهرستان تأکید کرد.

علی علائی در نشست هماهنگی با مدیرکل ستاد اجرایی فرمان حضرت امام خمینی (ره) و هیأت امنای مؤسسه خیریه عترت بوتراب، با اشاره به ظرفیت‌های قابل توجه مجموعه‌های مردمی و خیران در شهرستان گفت: هم‌افزایی میان دستگاه‌های اجرایی، نهاد‌های حمایتی و مؤسسات خیریه می‌تواند بخشی از مشکلات اقشار نیازمند را برطرف و زمینه را برای بهبود شرایط معیشتی و اجتماعی مردم فراهم کند.

وی با تأکید بر ضرورت هدایت حمایت‌ها به سمت نیاز‌های واقعی شهرستان افزود: ظرفیت مؤسسات خیریه و مجموعه‌های مردمی باید در کنار برنامه‌های دستگاه‌های اجرایی قرار گیرد تا حمایت‌ها هدفمندتر شده و آثار آن در زندگی خانواده‌های نیازمند و حوزه‌های اشتغال، معیشت و خدمات اجتماعی بیشتر شود.

فرماندار ویژه خوی همچنین بر استمرار همکاری با ستاد اجرایی فرمان حضرت امام خمینی (ره)، بنیاد برکت و مجموعه‌های خیریه برای اجرای طرح‌های حمایتی و توسعه‌ای در شهرستان تأکید کرد.

در ادامه این نشست، عزیز سهندی مدیرکل ستاد اجرایی فرمان حضرت امام خمینی (ره) در آذربایجان‌غربی نیز با تشریح بخشی از برنامه‌های حمایتی این نهاد گفت: در راستای حمایت از اقشار کم‌برخوردار، هزار بسته معیشتی در استان در نظر گرفته شده که ۳۵۰ بسته آن امروز در شهرستان خوی توزیع می‌شود.

وی همچنین از آماده‌سازی ۷ هزار و ۲۰۰ بسته تحصیلی برای حمایت از دانش‌آموزان نیازمند خبر داد و افزود: این اقدامات در ادامه حمایت‌های ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) از خانواده‌های نیازمند انجام می‌شود؛ به‌طوری که در ایام جنگ رمضان نیز ۱۵ هزار بسته معیشتی در سطح استان توزیع شده بود.

سهندی در حاشیه این جلسه در گفت‌و‌گو با خبرگزاری صداوسیما با تشریح برنامه‌های توسعه‌ای ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) در آذربایجان‌غربی گفت: دو طرح جهش تولید در حوزه اراضی دیم و دامداری‌های سنتی و عشایری با مشارکت وزارت جهاد کشاورزی در استان در حال اجراست.

وی افزود: ۴۰۰ هزار هکتار از اراضی دیم استان تحت پوشش این طرح‌ها قرار گرفته که سهم شهرستان خوی از این میزان ۱۲ هزار هکتار است.

مدیرکل ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) در آذربایجان‌غربی همچنین از حمایت این نهاد از حدود ۲۰۰ طرح عمرانی در استان خبر داد و گفت: بخشی از هزینه‌های بازسازی مدارس آسیب‌دیده نیز از سوی ستاد تأمین شده است.

سهندی با اشاره به حمایت از برنامه‌های اربعین نیز اظهار کرد: حدود ۱۵۰ میلیارد تومان برای حمایت از مواکب و خدمات‌رسانی در مسیر مرز بازرگان تا مرز تمرچین اختصاص یافته است.

وی اشتغال‌زایی را از دیگر اولویت‌های ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) عنوان کرد و افزود: با ابلاغ اعتبارات جدید از طریق بنیاد برکت و تسهیلات استانی، اقدامات لازم برای تحقق سهمیه‌های اشتغال تعیین‌شده تا پایان سال در حال انجام است.