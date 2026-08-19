رئیس اتاق اصناف کشاورزی با استقبال از اصلاح مبالغ قبض‌های برق کشاورزان تاکید کرد: توقف محاسبه بهای برق با تعرفه‌های پلکانی اقدامی مثبت است، اما این موضوع باید به صورت ریشه‌ای و قطعی حل شود.

به گزارش گروه کشاورزی و محیط زیست خبرگزاری صدا و سیما، پیمان عالمی با تاکید بر اینکه اساسا موضوع افزایش تعرفه برق کشاورزی غیرقانونی است، تصریح کرد: محاسبه بهای برق بخش کشاورزی با تعرفه‌های پلکانی و صعودی مربوط به قانون بودجه سال ۱۴۰۴ بود که بعد از جنگ ۱۲ روزه توسط شورای عالی امنیت ملی لغو شد.

وی افزود: در سال ۱۴۰۵ نیز هیئت وزیران در مصوبه خود که ۳۱ تیرماه ابلاغ شد، بند مربوط به تغییر در تعرفه برق کشاورزی را حذف کرد و به این ترتیب، هرگونه افزایش بهای برق کشاورزان اقدامی غیرقانونی است.

رئیس اتاق اصناف کشاورزی از اقدام وزارت نیرو در اصلاح قبض‌هایی که در ماه گذشته صادر شدند، استقبال کرد و گفت: کاهش مبلغ قبوض اقدامی مثبت است، اما تا زمانی که الگوی مصرف فعلی باقی بماند، احتمال تکرار قبوض سنگین برای کشاورزان وجود دارد.

عالمی تصریح کرد: ضروری است که این مسئله به‌صورت ریشه‌ای بررسی شده و الگویی تدوین شود که ضمن تشویق کشاورزان به افزایش بهره وری، امکان مدیریت زمان آبیاری بر اساس نیاز مزرعه فراهم شود.